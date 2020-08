«No me sorprende así como la sandia apareció en origones en la comisaría que también se queden con el celu de facu manga de chorros tienen las pertenencias de facu y van a caer de uno», escribió Cristina Castro en su cuenta de Twitter donde incluyó la captura de un conocido que detectó actividad en la Facebook del desaparecido.

Cristina Castro @Cristin96056904 No me sorprende asi como la sandia aparecio en origones en la comisaria que tambien se queden con el celu de facu manga de chorros tienen las pertenencias de facu y van a caer de uno 415 Información y privacidad de Twitter Ads 233 personas están hablando de esto En el mensaje la mujer se refiere al hallazgo de un objeto perteneciente a su hijo, una pequeña sandía artesanal de madera con una vaquita de San Antonio móvil adentro detectada durante un allanamiento a la comisaría de Teniente Origone en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. La artesanía fue un regalo del joven realizado por la abuela, uno para cada hermano. Estaba en un depósito de basura en esa dependencia policial donde supuestamente según la Policía Bonaerense nunca había estado el joven de 22 años, que el 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca pero nunca llegó. Cristina Castro sospecha que la policía también retiene y usa el celular de su hijo.

