La temporada 2020 no tendría torneos de Primera y Juveniles en el último trimestre del año, según la opinión de la amplia mayoría de los delegados de las instituciones culturalistas. Aunque la solución definitiva llegará el próximo 11S, cuando volverán a verse las caras.

Cerca de una treintena de clubes de la Liga Cultural se reunieron de forma virtual, vía Zoom, con las autoridades de la Mesa Directiva para pensar en el futuro de los campeonatos liguistas.

La idea que sobrevoló en la reunión fue casi unánime: sin público no se puede pensar en jugar un certamen. Solo se opusieron los representantes de La Barranca y Mac Allister, que dijeron que sus clubes pretenden jugar.

La moderación de la reunión estuvo a cargo del presidente de la Liga Cultural, Guillermo Rechimont, desde la Fundación Banco de La Pampa, quien estuvo acompañado por otros integrantes de la Mesa Directiva como Mauro Massolo, José Luis Gonzalía, José Clemente y Rodolfo Marmiroli.

“Con esta modalidad tenemos mayor participación que la presencial, así que evaluaremos para el futuro hacer las reuniones de esta manera”, dijo Rechimont.

Es que la Liga Cultural tiene una amplia extensión territorial con las más diversas realidades, por eso se celebró la utilización de la herramienta virtual que permitió la presencia online de los representantes de la mayoría de los clubes.

En ese sentido, Unión de General Campos, General Belgrano, Deportivo Anguilense, Independiente de Jacinto Arauz, Sportivo y Cultural, Atlético Santa Rosa, Deportivo Winifreda, Guardia del Monte, Atlético Macachín, Deportivo Matadero, Independiente de Doblas, Juventud Unida de Santa Isabel, Los Totitos, All Boys de Santa Rosa, Huracán de Guatraché, Unión de Miguel Riglos, Deportivo Uriburu, Deportivo Penales, Villa Mengelle, Rampla Juniors, Deportivo Alpachiri, Campos de Acha, El Elyon, Centro de Empleados de Comercio, Deportivo Mac Allister, Pampero de Ataliva Roca y Unión Acha dieron a conocer su opinión en el marco de la pandemia de coronavirus.

Lo ven complicado

Luego de la aprobación de los boletines, Rechimont le dio el contexto adecuado a la discusión. “El Consejo Federal había resuelto suspender actividades deportivas en base a una resolución de AFA, hasta que no se vuelva a fase 4 en todo el país. Habíamos dicho que cuando haya una fecha resuelta nos íbamos a juntar entre todos para ver los pasos a seguir. El despacho habilita a los entrenamientos, para el 7 de septiembre se puede empezar a realizar actividades deportivas de fútbol, respetando los protocolos”, contó el presidente de la Liga Cultural.

Jorge Zimermann, de Atlético Santa Rosa; Jorge Zaldarriaga, de General Belgrano; Luis Aguirrezabala, de Atlético Macachín; Román Scovenna, de Anguilense; Jorge Malán, de Independiente de Arauz; José Luis Roston, de All Boys, y Dardo Gebel, de Unión de General Campos, coincidieron en la dificultad de organizar un campeonato sin la presencia de público para los meses finales del año.

“Que nos habiliten a entrenar y no saber cómo ya es un problema. Segundo, si nos habilitan y no sabemos para qué es otro. Para empezar a entrenar tenemos que tener una fecha tentativa de un comienzo de torneo. Mantener los entrenamientos en Primera y Juveniles tiene sus costos. El problema es cómo, cuándo y para qué. Sin público no podemos hacer nada. Si me preguntan a mí cuándo empezaría un torneo, sería a principios del 2021”, sentenció el presidente de Atlético Santa Rosa.

Luis Aguirrezabala, el representante de Macachín, subrayó que es una buena oportunidad para replantearse las fechas de los torneos: “Es distinto arrancar para la cancha a las 13 como pasa en invierno que a la tarde. Es el momento para rediseñar los campeonatos, nada nos apura”.

Pautas para un torneo

El presidente de la Liga, Guillermo Rechimont, expresó que “de poder jugar un torneo sería similar a la Copa Liga, que no sería obligatorio. Jugar sin público es inviable pero también creo que no tiene sentido jugar sin los allegados a las instituciones, que son los que apoyan y colaboran con los clubes”, aunque aclaró que sería importante poder hacer alguna actividad en las divisiones formativas.

Desde el sur surgió la voz de Jorge Malán, que dijo: “Si queremos buscar una solución podemos empezar un camino para hacer un torneo pero hay que sentarse con el Gobierno Provincial. El otro camino es pensar en el próximo año y este lo damos por terminado”. En ese sentido, el representante de Independiente de Arauz propuso la idea de pensar en un streaming para llevar los partidos al público, que pueda ser financiado por los municipios y el Gobierno Provincial.

Quieren jugar

En contraposición a las opiniones del resto, el representante de La Barranca, Rodrigo Carballo, dijo que el club tiene la idea de jugar. “No creo que en enero de 2021 estemos en una situación distinta a la que tenemos hoy. No va a estar la vacuna para todos los argentinos. Nos vamos a tener que acostumbrar a esto”, señaló.

En el mismo sentido, Patricio Mac Allister expresó que “en el fútbol pampeano estamos todo el tiempo analizando el tema económico pero nos olvidamos del deportivo. Si no hacemos fútbol vamos a perder deportivamente muchísimo terreno con otras ligas. Hay que buscarle la vuelta para tener actividades deportivas, si tienen que ser sin público serán sin público”. Y propuso pensar en un campeonato para la categoría sub-20.

Tanto Deportivo Winifreda como Guardia del Monte propusieron la idea de pensar en un protocolo para jugar con público local, respetando el distanciamiento social. En ese sentido, Mariano Ramírez, representante del club toayense, les pidió a las autoridades liguistas que “intercedan ante el Gobierno Provincial para que se habilite jugar con público local respetando los protocolos”.

Más adelante

Darío Monsalvo, representante de Independiente de Doblas, mocionó la idea de volver a reunirse en un futuro. La fecha propuesta fue el 11 de septiembre (cuatro días después de la habilitación de los entrenamientos).

Allí se volverán a escuchar las ideas de los clubes respecto del futuro inmediato. Desde la Liga Cultural se comprometieron a llegar a esa fecha (11S) con un borrador de lo que podría ser un torneo en caso de que pueda jugarse.

Lo cierto es que en la reunión no hubo definición aunque la gran mayoría coincidió en la dificultad que conlleva la organización de un torneo sin público y, por ende, sin ingresos para solventar los gastos de policía, arbitrajes, ambulancia, traslados, cuerpos técnicos y futbolistas.

