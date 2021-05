La jueza María Romilda Servini declaró en rebeldía a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el principal operador judicial del macrismo y ordenó su inmediata captura nacional e internacional a efectos de que preste declaración indagatoria. Rodríguez Simón, integrante de la Mesa Judicial M es investigado en el marco de la causa que se le sigue por las presiones que ejerció el gobierno de Mauricio Macri en la justicia para perseguir y extorsionar al Grupo Indalo y sus dueños.

En un fallo conocido este miércoles la magistrada solicitó al ministerio de Seguridad de la Nación que por su intermedio «se notifique a las fuerzas de seguridad la medida aquí dispuesta». Pidió además que se notifique al jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina a efectos de se libre el pedido de captura internacional del ex integrante de la Mesa Judicial M.

De acuerdo con el fallo de la magistrada la convocatoria para que se presentara a prestar declaración indagatoria «quedó en abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia».

Advierte además que aunque sea miembro del Parlamento del Mercosur, Rodríguez Simón no goza de fueros parlamentarios. «Por otro lado, debo remarcar que en nada conmueve lo aquí dispuesto lo que prevé el art. 16 de la ley 27.126, por cuanto si bien Rodríguez Simón es miembro del Parlamento del Mercosur, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha decidido que la inmunidad de arresto prevista en la normativa citada resulta inconstitucional y no se aplica a casos como este», indicó la jueza Servini.

Rodríguez Simón se convirtió en el primer prófugo de la justicia del macrismo tras formalizar ayer su pedido ante el gobierno uruguayo para ser considerado refugiado por motivos políticos. La intención de Rodríguez Simón es permanecer en ese país y eludir el accionar de la justicia argentina.

Ante el pedido de ser considerado un refugiado político en Uruguay, el dirigente del PRO y Juntos por el Cambio no podrá ser extraditado a la Argentina por un período de 90 días, plazo en el cual el país al que recurrió deberá definir su situación legal.

La principal causa por la que Rodríguez Simón se encuentra imputado es la que tiene como denunciantes a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, quienes lo acusan de ser el promotor de las extorsiones que sufrieron durante el gobierno de Macri.

Además de Rodríguez Simón, también participaban de la Mesa Judicial M que se dedicaba a presionar a jueces para perseguir a adversarios políticos el ex asesor presidencial José María Torello, el ex titular de la AFIP Alberto Abad y el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía).

Fuente: Minuto Uno