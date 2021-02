La Justicia Federal local inició una investigación de oficio ante las posibles irregularidades detectadas en la distribución de la pauta publicitaria nacional en los medios de comunicación de la provincia durante el año pasado.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el lunes pasado se abrió el expediente 76/2021 y -por ahora- quedó en manos de la fiscala Iara Silvestre. Todo surgió a partir de una publicación realizada por este diario el sábado pasado.

Allí se mostró que la repartija de la pauta publicitaria estatal por parte del gobierno nacional confirma una tendencia de los últimos años: el privilegio para los medios dominantes porteños, un sistemático ninguneo a los de La Pampa como a los de la mayoría del interior del país y un beneficio para determinados medios «fantasma» de nuestra provincia.

El proceso de esa distribución mete en una coctelera varias situaciones: la arbitrariedad en el reparto de los fondos (a falta de una ley que regule cómo hacerla), el favoritismo según las simpatías políticas, la permanencia de una costumbre y en algunos casos hasta debería investigarse si no existe una estafa, puesto que figuran percibiendo dinero medios que tienen nula incidencia, cuya presencia se desconoce o que directamente no existen.

Evidencia del centralismo

El favoritismo político queda expresado, por ejemplo, en que el diario La Arena percibió a lo largo de 2020 $3.476.347, mientras el otro diario de la ciudad (El Diario de La Pampa) se quedó en $425.672 (ocho veces menos).

De lo que nadie puede dudar es de que se trata de los medios más importantes de la provincia, los que generan más fuentes de trabajo y tienen el mayor alcance. Eso hace aun más notable el privilegio para los diarios porteños: los montos que se cobran en La Pampa son ínfimos en comparación con los costos operativos de sus estructuras.

Si bien se trata de un medio incomparable por su tamaño, el diario Clarín -exclusivamente por su publicación gráfica- percibió casi 100 millones en el año. Otros medios del interior que pertenecen al mismo grupo opositor que hace «periodismo de guerra» también cobraron millonadas: el Estado nacional pagó en pauta más de $27 millones a La Voz del Interior, más de $23 millones a Los Andes.

Tiempo Argentino, otra publicación porteña que se edita una vez a la semana, recibió casi $14 millones, es decir -por ejemplo- cinco veces más que La Arena.

Los medios radicados en la ciudad de Buenos Aires reciben de a millones, sean canales de televisión, portales, o radios. Canales como Telefé o el 13 recibieron más de $200 millones, canales de televisión por cable como C5N o TN rondan los $100 millones, diarios no principales como Página/12 o Ambito Financiero están por encima de los $40 millones, la AM de Radio Mitre está por encima de los $50 millones, la FM 100 de Clarín supera los $35 millones, el portal de Infobae se llevó más de $60 millones y el de Clarín más de $35 millones.

El ninguneo a los medios pampeanos se completa directamente dejando fuera del radar a otros espacios más pequeños que los diarios tradicionales, pero que tienen trabajo visible cada día y público que los sigue, y que en menor medida generan fuentes laborales. A contrapelo, medios de escasa actividad o directamente inexistentes perciben pauta como si de veras funcionaran.

Las «truchadas» y el Grupo Clarín

Entre los medios locales que aparecen cobrando pauta publicitaria, hay una mayoría que tiene visibilidad y presencia, que es consumida por el público y que genera trabajo. Otros, en cambio, son verdaderos medios «fantasmas», desconocidos para la opinión pública o directamente inexistentes.

Se huele en ese mecanismo una distribución algo «trucha», cuando no una suerte de estafa al propio Estado, a quien se le cobra por un servicio que no se brinda.

En general los montos tampoco llaman la atención si se tiene en cuenta el contexto o en comparación con medios parecidos.

Sí parece desigual que -por ejemplo- el Canal 6 Comunitario, de magro alcance y que no se caracteriza por la creación de fuentes laborales masivas, perciba en pauta publicitaria más dinero que el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, de activa presencia, en crecimiento y con una importante planta de trabajadores y trabajadoras.

El Canal 6 Comunitario, hasta donde se sabe, es propiedad de Gustavo Córdoba (cara visible del Grupo Clarín en La Pampa) y del abogado y dirigente del radicalismo Marcelo Piazza. Integran una empresa que tiene el nombre de ARG S.R.L.

Córdoba también aparece como el referente de «Somos La Pampa», el canal de televisión formal del Grupo Clarín en nuestra provincia, que obviamente figura en la nómina de quienes reciben pauta.

Asociados a los «referentes» del Grupo Clarín en La Pampa también aparecen otros medios o supuestos medios, como dos desconocidas radios de FM con el mismo punto del dial.

La 99.1 «Somos Santa Rosa» de la capital provincial -cuya programación se desconoce- recibió más de $300.000, el mayor monto que se paga a una emisora en nuestra provincia.

Una fuente consultada por este diario contó que la supuesta antena vinculada a esa radio estaba en un predio ubicado sobre la calle Güemes propiedad de AMUSIN, la obra social del Centro Empleados de Comercio, y que habría sido «derribada» por la última tormenta fuerte que azotó a la ciudad. De todos modos, se desconoce qué tipo de programación tenía e incluso si tenía trabajadores.

Para la 99.1 «Somos General Pico» de esa ciudad se destinaron 176.800. En ese punto del dial, en la segunda localidad de La Pampa, hay silencio.

El resto de las radios que aparecen en el listado de la pauta oficial -son cadenas de emisoras nacionales o pertenecientes a la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias- tienen programación y visibilidad, presencia en sus comunidades y trabajadores y trabajadoras. Entre las AM parece exigua la pauta que le toca LU 33, que es una cooperativa y una emisora de muy antigua data.

Otra de las firmas que figura percibiendo fondos estatales es «Telenoticias» de General Pico: recibió más de $1.000.000. Se trata de la emisión de un noticiero de la TV por cable.

Un portal de nombre algo extraño (enter-ate.com.ar) percibió $150.000: es un medio en el que no hay ninguna publicidad y en el que la información de la sección «Locales», fechada en General Pico, aparece muy salteada: la última noticia es del 18 de enero y la anterior a esa data del 21 de octubre. Aparecen una o dos noticias por mes.

Los medios pampeanos que recibieron pauta

PRENSA GRÁFICA

LA ARENA La Pampa SANTA ROSA $ 3.476.347

LA REFORMA La Pampa GENERAL PICO $ 583.301

EL DIARIO DE LA PAMPA La Pampa SANTA ROSA $ 425.672

TELEVISIÓN

TELENOTICIAS PICO, de GENERAL PICO $ 1.133.748

CANAL 6 COMUNITARIO La Pampa SANTA ROSA $ 738.457

CPETV La Pampa SANTA ROSA $ 668.744

CANAL SOMOS La Pampa LA PAMPA $ 390.450

CANAL 2 SOMOS NOTICIAS La Pampa GENERAL PICO $ 128.183

CANAL SOMOS LA PAMPA La Pampa SANTA ROSA $ 37.607

PORTALES

LAARENA.COM.AR La Pampa SANTA ROSA $ 676.292

ELDIARIODELAPAMPA.COM.AR La Pampa SANTA ROSA $ 488.556

INFOPICO.COM La Pampa GENERAL PICO $ 232.050

ENTER-ATE.COM.AR La Pampa LA PAMPA $ 150.000

RADIOS

AM 980 LU 37 La Pampa GENERAL PICO $ 691.574

AM 890 LU 33 La Pampa SANTA ROSA $ 38.720

LRA 3 La Pampa SANTA ROSA $ 29.730

FM 99.1 SOMOS SANTA ROSA La Pampa SANTA ROSA $ 300.560

FM 99.5 RADIO NOTICIAS La Pampa SANTA ROSA $ 279.812

FM 95.9 ROCK AND POP La Pampa GENERAL PICO $268.015

FM 99.1 SOMOS GENERAL PICO La Pampa GENERAL PICO $ 176.800

FM 93.5 RADIO LIBRE La Pampa GENERAL PICO $ 142.520

FM 106.1 RADIO KERMES La Pampa TOAY $ 102.540

RADIO 101.5 DON La Pampa CASTEX $ 85.791

FM 95.9 ROCK AND POP La Pampa SANTA ROSA $ 59.774

FM 100.5 RADIO 5 La Pampa GENERAL PICO $ 56.628

FM 89.5 VOZ EN EL DESIERTO La Pampa 25 DE MAYO $ 52.767

FM 95.7 La Pampa GENERAL PICO $ 50.192

FM 89.7 RADIO SHOW La Pampa GENERAL PICO $ 36.192

FM 104.1 CONTACTO RADIO La Pampa REALICO $ 32.280

FM 88.9 Melodias La Pampa GENERAL PICO $ 26.208