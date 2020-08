María Eugenia Capuchetti, jueza federal designada por Mauricio Macri y que el camarista Martín Doctrina Irurzun acaba de poner al frente de la investigación sobre la Mesa de presiones judiciales de Cambiemos, visitó al menos 6 veces la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Estos 6 ingresos quedaron registrados en el libro de acceso a la casa de los espías y son entre el 19 de marzo y el 3 de diciembre de 2018. En las primeras cinco oportunidades Capuchetti fue a ver a Majdalani, la ex vicedirectora de la AFI. En la última, directamente a Arribas, el jefe de la AFI. Pocos días antes, el 15 de noviembre, Macri había enviado su pliego al Senado para designarla al frente del juzgado federal N 5 de Comodoro Py.

El primer ingreso de Capuchetti a la AFI es el 19 de marzo de 2018 a las 16.35. No figura horario de salida pero sí que fue a visitar a Majdalani al igual que en los cuatro siguientes, que fueron el 16 y 25 de abril, el 6 de julio y el 4 de septiembre. En sus reuniones con Majdalani figura que se quedó entre una y dos horas. Una vez fue acompañada por Mauricio Colucci Comusso, que trabaja en la Defensoría General de la Nación. Otra por María Julia Sosa, cuyo documento indica que es empleada del Poder Judicial y coincide con el nombre de una secretaria letrada del juez Julián Ercolini, otro de los magistrados del lawfare.

La decisión de que sea Capuchetti la que investigue las presiones del gobierno de Macri a jueces la tomó el juez Doctrina Irurzun, uno de los arietes de la persecución judicial desatada en la era Cambiemos. La discusión era si lo investigaba Capuchetti, que tenía una causa previa por las presiones a jueces laborales, o el juez Sebastián Ramos, que tenía abierta la pesquisa sobre aprietes a varios jueces. Capuchetti le había enviado su expediente a Ramos, éste declinó en favor de ella porque dijo que era previa y definió Irurzun. Lo curioso es que la investigación de Ramos junto al fiscal Ramiro González era más amplia y abarcativa, tenía un importante avance en base a testimonios de jueces como Ana María Figueroa y aportes que hizo la propia AFI a partir de su intervención. Pero todo quedó en manos de Capuchetti, que tendrá esta causa junto con el fiscal Franco Picardi.

En la causa están imputados Macri, el actual fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el apoderado del PRO José Torello, el ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, el operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodrígue Simón y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Además, el propio Arribas y un personaje central en esta historia: Daniel “Tano” Angelici.

Capuchetti es hija del ex jefe de seguridad de la AFA Carlos Capuchetti, y el padrinazgo del operador judicial y ex presidente de Boca “Tano” Angelici sobre ella es conocido. Ahora, si todo sigue así, Capuchetti tendrá que investigar a Angelici.

Hasta su llegada a Comodoro Py, Capuchetti era titular de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal porteño, bajo el mando de Martín Ocampo. Como informó Franco Mizrahi, en su concurso para el cargo en el Consejo de la Magistratura “trepó del puesto 6º al 2º en la nómina que elaboró el órgano que selecciona magistrados, lo que la metió de lleno en la competencia por el cargo”. Macri descartó a Agustina Inés Rodríguez, que salió primera, y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, que quedó tercero, le prometió otro destino. El aún encargado de la oficina de escuchas iba a ser juez en Lomas de Zamora pero el presidente Alberto Fernández retiró su pliego del Senado.