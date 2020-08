La semana pasada se levantó polémica por la declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, insinuara que el abogado de los jueces y el fiscal, Aguerridoquiere cerrar la causa porque no quiere "que la sociedad sepa lo que pasó". "Si no tienen nada que ocultar, por qué no dejan que se investigue", se preguntó el funcionario en declaraciones radiales.