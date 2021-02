Además, la edil dijo desconocer «los motivos o intenciones» de la bancada legislativa presidida por el santarroseño Franscisco Torroba.

«El municipio de Castex trabaja muy bien y coordinadamente con el gobierno provincial. No puedo opinar sobre la nota enviada por mis pares de la UCR porque no fui consultada y no conozco el planteo, pero considero que el trabajo debe ser conjunto para que resulte» expresó.

Las declaraciones de Curutchet hacen tangible que los legisladores desarrollan su función sin consultar a dirigentes de su propio partido y desconocen las inquietudes y problemáticas locales.

«Habrán hablado con alguien en particular, pero no tengo información porque conmigo no se comunicó nadie y no sé hacia dónde apunta» la decisión de los diputados, que enviaron una nota frente a una inminente segunda ola y el retraso en la campaña de vacunación.