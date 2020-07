La intendenta local, Mónica Curutchet, no renovará los contratos laborales de cuatro trabajadores de la Planta de Reciclado que participan de las protestas frente al edificio de la Municipalidad de Eduardo Castex. «El martes 30 vencen los contratos de cuatro trabajadores y no serán renovados los vínculos laborales. Es una decisión ya adoptada y el martes recibirán las cartas documentos donde se transmite que no se les renovará el contrato», anticipó una fuente de la comuna.

El conflicto entre las autoridades municipales y los trece trabajadores de la Planta de Reciclado comenzó el miércoles 10. Las diferencias surgieron porque los operarios fueron reubicados en otras reparticiones municipales porque la gestión de Cambiemos pretende realizar algunas obras en el edificio ubicado en la zona sur de esta localidad, y paralelamente avanzar en un programa de tratamiento integral de la basura. Los trabajadores aceptaron ser reubicados, pero reclamaron que las autoridades municipales les garanticen que regresarían a sus puestos laborales, cuando se reinicie el trabajo en la Planta de Reciclado. La intendenta Mónica Curutchet no cedió a ese pedido. Y los trabajadores inicialmente ocuparon el predio municipal, hasta que fueron desalojados por la policía, la fiscala Leticia Pordomingo y funcionarios municipales. El paso siguiente de la medida de fuerza fue instalarse frente al edificio municipal, para visibilizar la protesta. Estuvieron dos semanas reclamando en la céntrica vereda del municipio, y no se produjo la reunión con la intendenta Mónica Curutchet. Ninguna de las partes se acercó para entablar un dialogo que lime las asperezas. SEIS DESPIDOS Los trabajadores, la semana pasada, realizaron una panfleteada callejera para socializar -aún más- sus reclamos y criticar la gestión de la actual administración municipal. Y está acción provocó una inmediata reacción de la jefa comunal Mónica Curutchet. La comuna les envió cartas documentos a trabajadores jornalizados, para transmitir la cesantía laboral. La situación está lejos de aplacarse. Hoy vence el contrato laboral de cuatro trabajadores, y no serán renovados. Las autoridades municipales resolvieron la finalización del vínculo laboral. Y así ya suman media docena de operarios que se quedaron sin empleo, en medio de la pandemia de la Covid-19. ¿Qué pasará con el resto de los trabajadores?… Hay dos que volvieron -cuando comenzó el conflicto- a sus puestos laborales; después hay trabajadores sancionados que deben regresar a sus puestos laborales, porque sino también serán rescindidos; y quedan unos pocos que

permanecen con carpeta médica porque se encuentran entre los «grupos de riesgo» de la pandemia del coronavirus.

Fuente: RADIO DON

Foto: GENTILEZA CASTEX ONLINE