La jefa comunal dijo que el sector comercial, en gran medida, aceptó la sugerencia de cerrar durante tres días, y eso derivó en una menor circulación de vecinos. Además dio cuentas de los esfuerzos en conjunto con Policía, Fiscalía y Salud Pública, por hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

La intendenta piquense, Fernanda Alonso, destacó que los esfuerzos que se llevan a cabo de la comuna en conjunto con las demás áreas del Estado, que están ocupadas hacer cumplir la cuarentena obligatoria y sanitaria, para evitar la propagación de la pandemia de Coronavirus. Además marcó que «enorgullece ver a La Pampa aún no pintada en el mapa», que muestra de un color diferente a las provincias que tienen infectados de esta enfermedad.

La funcionaria municipal conduce la gestión desde su domicilio particular, donde cumple con la cuarentena preventiva tras haber participado semanas atrás, de un encuentro nacional en Santiago de Chile.

En diálogo con este medio destacó que se está «haciendo un esfuerzo enorme para coordinar las acciones y tratar de llegar de manera ordenada y a tiempo a las demandas de la gente». El día a día obliga a «revisar cómo vinimos trabajando hasta ahora, cómo debemos disponer de los recursos y cómo conectarlos con las necesidades de la gente».

En esta labor conjunta con diferentes áreas, se explayó sobre la construcción de un hospital de campaña en el predio del centro Centeno de esta ciudad, para atender a posibles infectados.

«Servicios Públicos colaboró sin escatimar esfuerzos y llevó más de cien camionadas de tierra para nivelar el terreno donde se empieza a construir la platea para la dar lugar a este hospital de campaña que tendrá 48 nuevas camas se sumarán al Centeno para atender al norte de La Pampa. Se trabaja en acompañar a Salud Pública en esta tarea denodada que tiene de control de las cuarentenas obligatorias y del cumplimiento del aislamiento, que ahora es para todos y la policía está llevando a cabo una ardua tarea», dijo.

Cierre comercial

El Comité de Crisis quedó constituido la semana pasada, el día previo a que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento obligatorio. Al día siguiente la sociedad piquense actuó en sentido contrario, «deambulando por la ciudad», y el comité buscó herramientas que favorecieran el cumplimiento del decreto.

«La gente se aglutinaba en lugares de compra y compraba alimentos para abastecerse. En función de eso pedimos a los supermercadistas que durante tres días Pico parara; domingo, que es nuestro descanso semanal, y lunes y martes, en función de los feriados, para retomar la actividad el miércoles con algunos requisitos de funcionamiento. Esa es la sugerencia que manejó el Comité y es la que se le hizo a los supermercadistas», señaló.

«Pico pretendió sostener este acuerdo social, porque no podemos obligar a nadie dado que no tenemos esa herramienta, pero si le pedimos este acompañamiento para que la gente esté en su casa y en La Pampa sigamos no teniendo infectados ni sospechosos», manifestó.

La medida mostró el domingo una muy buena respuesta, dado que las calles estuvieron vacías. Pese a que ayer los supermercados no estaban obligados a cerrar, la mayoría de ellos no abrieron sus puertas. Esta medida también provocar el efecto contrario, y que a partir del miércoles se generen grandes colas de vecinos en los supermercados en busca de mercadería.

Cuarentena

Alonso dio cuenta que la respuesta del comercio ayudó a un mayor cumplimiento de la cuarentena desde el fin de semana. «El sábado cambió la cuestión y el domingo fue más que notable. Es otro el entendimiento de este esfuerzo que depende de cada uno y favorece a cada uno. No hay nada menos que el cuidado personal que se traslada a la familia, al barrio, a la comunidad», indicó.

«Nunca más bien utilizado esto de que tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Tu cuidado es cuidar al otro, es posicionarse donde está parado el otro, pero hablando desde la proximidad, de la familia, de la cercanía, de los compañeros de trabajo», agregó.

«Tenemos que ser conscientes de esto. No es nada más y nada menos, que quedarnos un tiempo en nuestra casa, salir a hacer lo indispensable y así protegernos. Así protegemos la salud de cada uno y el sistema y los servicios que tenemos en la provincia. Nos enorgullece ver a La Pampa aún no pintada en el mapa, y sostener eso tiene un costo, y es que cada uno nos quedemos en nuestra casa», sostuvo.

Acompañamiento

Por último, la jefa comunal destacó el acompañamiento estatal a cada uno de los sectores, sobre todo a aquellos menos favorecidos, los cuales ya recibían asistencia alimentaria.

«El Estado está presente, y otra de las cosas que nos dan tranquilidad, son los anuncios a nivel provincial y nacional, que vienen a atender a los que viven del día a día. Esto va a afectar a aquellas personas que necesitan si o si salir de su casa para salir a trabajar y juntarse los mangos para garantizar los ingresos del grupo familiar y que no puede llevarlo a cabo. También se está pensando desde el Estado el acompañamiento al igual que desde el Estado local nosotros acompañamos a aquellas familias que asistían a comedores. Estamos presentes y acompañamos en función de los recursos que disponemos», señaló.

«También hay que destacar toda la gente que llama, ofrece sus servicios, donaciones y cosas que ya vamos a empezar a ordenar. La convivencia en Pico se sostiene, entendemos que la responsabilidad y la obligación es de todos», finalizó.

Fuente: La Arena