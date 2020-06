La Planta de Reciclado local está cerrada con candados y los trabajadores se encuentran en el interior del predio. Están molestos porque la intendenta Mónica Curutchet les transmitió que la Planta de Reciclado de Eduardo Castex continuará cerrada porque se realizarán refacciones, y los trabajadores serán reubicados en otros sectores.

En diálogo con Impacto Castex, Crisitan Coria confirmó «que la misma intendenta cuando estaba gobernando el peronismo, era ella la que nos alentaba a hacer huelgas, paro, nos traía hasta alimento, ahora nos quiere cerrar y nos quiere despojar de nuestro lugar de trabajo. Juega con nuestras familias».

“Anoche vinieron y cambiaron los candados, eso significa que nos quieren sacar de acá. No nos dieron garantías que cuando se terminen las obras, volvamos a trabajar en este sector. Y así perderemos los beneficios que nos llevaron muchos años de trabajo y esfuerzo”, dijo Coria.

“Nos cambiaron de lugar de trabajo de un día para el otro, somos seres humanos y tenemos una familia. No podemos estar siempre retrocediendo, queremos trabajar y queremos tranquilidad para nosotros y nuestras familias”, relataron.

En diálogo con este medio, operarios dijeron que «la intendenta Curutchet miente, no es por refacción, sino que quiere privatizarla y dejarnos a todos sin trabajo, y con la gente no se juega. Una versión muy fuerte que suena desde el ejecutivo es que no lo quieren refaccionar, sino privatizar».

Llamados incesantes fueron los que recibimos en la redacción de Impacto Castex, donde nos contaban su disconformidad con la actual intendenta; «ahora se olvidó de cuando ella nos alentaba para que hiciéramos huelga o paros para no trabajarles al peronismo, donde hasta comida nos traía para que le hiciéramos parate al gobierno anterior. Ya se olvidó que estuvo con nosotros acá muchos momentos, y ahora que nos haga esto, nos sentenciaron hoy al mediodía cuando vinieron el fiscal Mendiara y el comisario Bazán y que si no nos íbamos, sabíamos lo que nos iba a pasar, y nos sentenciaron que sino nos iban a reprimir. Nosotros queremos defender nuestra fuente de trabajo, parece que la intendenta se maneja como el comisario, todo con agresiones».

Cristian Coria le contó a este diario que le piden a la intendenta Mónica Curutchet un contrato donde diga que cuando «el reciclado se termine de refaccionar, nosotros volvamos a recuperar nuestro lugar acá y Curutchet se niega a eso». Al ser consultado a donde serían reubicados, Coria respondió: «Nos manda a barrer calles, no es ninguna deshonra pero nosotros hace once años que tenemos y luchamos por este trabajo».

Los familiares en diálogo con esta redacción dijeron; «esperemos que no pase nada, que ni Bazán, ni al fiscal se les ocurra ir a reprimir porque sino nosotros vamos a ir a defender a nuestros esposos, porque se ganan el trabajo dignamente. Ojalá esto no termine con ningún herido si esto pasa a mayores».

¿Por qué se originó la protesta?…Porque ahora con las nuevas flexibilizaciones fuimos a consultar para que todos los trabajadores puedan volver a sus puestos laborales, porque durante la pandemia hubo menos trabajo. Ahí nos transmitieron que harán refacciones y nos informaron que nos necesitaba en otro sector, donde no tenemos problemas de trabajar, pero en el futuro queremos volver a acá porque hace 11 años que trabajamos en este sector y queremos volver a trabajar en este predio” , destacó Coria.