El Comité de Crisis de General Pico, integrado por las principales instituciones de la ciudad se reunió este sábado y la intendenta Fernanda Alonso solicitó a los presentes extremar las medidas de prevención en cada uno de los organismos que representan.

“Hemos pedido el acompañamiento de otros sectores para que eviten ese aglomeramiento como son las iglesias, gimnasios, residencias de corta y larga estadía para personas mayores, y hemos decidido el cierre de la Laguna”, sostuvo la jefa comunal.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de Medano y contó la presencia de funcionarios locales, provinciales y nacionales, y de representantes de diversas instituciones intermedias de la ciudad.

El encuentro fue encabezado por la Intendenta Fernanda Alonso, quien estuvo acompañada por el senador nacional, Daniel Lovera; el viceintendente, Daniel López, el director del Hospital Centeno, Roberto Bertone y el encargado del Seguimiento y Control Covid-19, Marcos Miguel.

“Les informamos a todas y todos los integrantes de las instituciones que integran el Comité de crisis, que no tenemos situaciones positivas de Covid, pero no estamos ajenos a que nos pase”, expresó Fernanda Alonso.

«Por eso pedimos que cada uno trabaje duramente con sus representados en transmitir el mensaje de ajustarse estrictamente a los protocolos existentes y también compartir el Decreto firmado ayer por el Gobernador, donde restringe preventivamente las actividades que aglomeran gente”.

Ademas, Fernanda Alonso agregó que “También hemos pedido el acompañamiento de otros sectores para que eviten ese aglomeramiento como son las iglesias, gimnasios, residencias de corta y larga estadía para personas mayores.

La intendenta informó también que, en la misma linea de cerrar preventivamente lugares de aglomeración, “vamos a cerrar la laguna este fin de semana, y le pedimos a la gente que se adhiera a este aislamiento voluntario de no hacer uso de los espacios públicos, si bien no está prohibido por el Decreto que firmó el Gobernador, le pedimos a la gente que no salga de la casa si no es por suma necesidad y que dejemos la recreación para otro momento”.

Comunicados

El médico a cargo del seguimiento Covid 19 en nuestra ciudad, explicó que están continuamente comunicados con el resto del personal de Salud que trabaja en otras localidades: “En estas últimas 72 horas hemos estado trabajando codo a codo con la dirección de Epidemiología de la Provincia y estamos terminando de establecer el árbol de contactos, hay algunas familias que están aisladas de manera preventiva, todas han colaborado, están todos asintomáticos, salvo una persona que fue hisopada, estamos tratando de ver los nexos, sobre todo de las empresas de Catriló que tienen nexo con Pico”.

Respecto del aislamiento preventivo, Miguel agregó que: “Esto lo hacemos todo el tiempo, hace 120 días que se monitorean en Pico las personas que hay en hoteles, domicilios, y tienen un doble monitoreo, porque hay también una aplicación del Gobierno de La Pampa que permite el seguimiento, y por otro lado también se hace un telemonitoreo”, explicó.

Marcos Miguel pidio tambien no alarmar a la sociedad: “Todos podemos enfermarnos en algún momento, y nos puede tocar estar aislados preventivamente, por eso es importante que no se genere pánico, ya aislamos en Pico en lo que va de estos 120 días, cerca de 900 personas”.

Para finalizar, Miguel solicitó que si un ciudadano ha tenido contacto con personas de Catriló, se comunique 0800 333 1135”.

Fuente:El Diario