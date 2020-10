«No nos van a doblegar las mafias. No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner, porque tarde o temprano la verdad triunfa», resaltó Luis Miguel Etchevehere al pronunciarse frente a los manifestantes.

Dolores Etchevehere denunció hoy «violencia, patoterismo y apriete» de parte de los sectores que apoyan a sus hermanos y no acatan la medida judicial que prohibió la realización de «cualquier acto» que impida el egreso de personas del predio rural «Casa Nueva».

«Lo de afuera es muy confuso, caracterizado por la violencia, el patoterismo y el apriete. Acá adentro estamos trabajando, pensando, concentrados, el Proyecto Artigas ya está en marcha«, expresó Dolores Etchevehere, en diálogo con radio Rivadavia.

El juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, resolvió ampliar las medidas cautelares dictadas al disponer la prohibición de cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior de Casa Nueva, habitada por la mujer.

En paralelo, la audiencia convocada por Flores para mediar en el conflicto familiar por la posesión de un campo quedó suspendida hoy luego de que Luis Etchevehere recusara al magistrado.

A través de las redes sociales, agrupaciones como «Chacareros Autoconvocados» llamaron a un «banderazo federal» para esta tarde, que incluyó una movilización a Santa Elena, para repudiar lo que según afirman es una «toma ilegal» por parte de Dolores Etchevehere y el líder de la CTEP Juan Grabois.

En ese marco, el ex ministro de Agricultura afirmó que van a «estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque», y precisó: «Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes».

«No está asumiendo la responsabilidad el gobierno provincial, no hemos visto a un sólo funcionario provincial que se haya acercado a saber qué es lo que pasa. No está asumiendo la responsabilidad el Gobierno nacional, que no ha repudiado lo que está ocurriendo«, apuntó Luis Miguel Etchevehere.

En esa línea, afirmó que es «muy importante que el poder político asuma su responsabilidad», ya que «a partir de hoy va a haber un antes y un después del tratamiento de la propiedad privada en la Argentina«.

«Vale la pena cumplir la ley y estar a derecho. Ellos son los usurpadores y violentos y nosotros no somos lo mismo. Vamos a seguir firmes defendiendo nuestros derechos a la propiedad y la expresión«, enfatizó.