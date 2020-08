La gestión de la intendenta Marta Paturlanne está presionada por problemas económicos y por disidencias con el Concejo Deliberante que, a pesar de tener una bancada mayoritaria de su misma pertenencia política: el Frejupa la acosa con pedidos de informes. La comuna debe los haberes de julio del personal de planta, y de junio y julio de los funcionarios. Para su solución gestionó un adelanto de coparticipación de algo más de 25 millones de pesos.

De acuerdo a los continuos pedidos de informes que el Cuerpo Deliberativo que preside el edil Guillermo Farana, el municipio tiene un importante atraso en el pago de haberes. Desde ese ámbito, han pedido varios pedidos de informes que apuntan a nombramientos y su financiamiento. También sobre deudas con prestadores del servicio de Internet.

Concejo disidente

La indudable tirantez que Paturlanne y el bloque de concejales del Frejupa mantienen, se tensó aún más en julio. A mediados de ese mes, el Concejo intimó a la intendenta a «la presentación del Presupuesto que debió haber sido antes del 10 de julio».

En la misma comunicación firmada por Farana y sus pares, constaba un pedido de informe por los aumentos de haberes que Paturlanne dispuso en diciembre para ella y ediles, recordándole que fue una medida «sin la ordenanza que lo avale».

Los cuestionamientos siguieron con el tema que la designación de funcionarios nunca fueron comunicadas. Los concejales entienden que Paturlanne «nunca envió al Concejo Deliberante las resoluciones de sus nombramientos, y cómo financiaría el pago de sueldos. De 35 que hubo solo envió 4», le reclamaron.

El 24 de julio, en medio del descontento de todos los usuarios de internet por la caída del sistema, el Concejo volvió a la carga. Esta vez le cursó otro «pedido de informes» en el que le reclamaban datos sobre como operaba económicamente el servicio y que deuda tenían con los prestadores.

Sesión informativa

La situación se agravó al punto de que, el 29 de julio, el Concejo la citó a una «sesión informativa» que nunca se concretó. El cuerpo deliberativo, con la firma de todos los ediles, le enviaron a Paturlanne un llamado que, sostuvieron, es una atribución que les confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

El argumento para la citación a la intendenta y a la secretaria de Hacienda, fue que querían tener información y evacuar dudas «de primera voz». Los temas a consultar eran coparticipación y pedidos de adelanto, deudas municipales, personal, entre otros. A esos efectos le dieron opciones para que fije fecha y hora, cosa que nunca ocurrió.

Reclamo por haberes

Ante esta nueva disidencia, el Concejo redobló la apuesta, y generó un nuevo pedido de informes. «Solicitamos información, causa y motivos, con respecto a los sueldos de los funcionarios de los meses de junio y julio», y también «información con respecto al no pago de haberes de empleados de planta y contratados del mes de julio que no fueron acreditados».

La mandataria comunal, como única información, les confirmó que hay en curso un pedido de adelanto de coparticipación. Paturlanne reveló que logró un acuerdo con el Gobierno provincial de que le envíen en los próximos días algo más de 35 millones de pesos. En éste sentido aseguró que logró poder llegar a un acuerdo, dado la particular situación global a causa de la pandemia, que sean descontados en 24 cuotas a partir del 2021.

