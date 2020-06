Cecilia Fava, oriunda de la localidad Embajador Martini, está viviendo desde hace seis años en la ciudad Dublin, Irlanda, donde trabaja en un estudio jurídico. Contó que en aquel país europeo, los casos de Coronavirus comenzaron a descender y que el gobierno empezó a dar mayores libertades a la población. También dio cuenta de que no es habitual al uso de tapabocas en la gente.

La contadora pública pampeana, dio cuenta de una disminución de casos en Irlanda, donde hasta el momento se registraron poco más de 1700 muertes y más de 25 mil infectados. Durante las últimas semanas, las autoridades comenzaron a flexibilizar las medidas y pronto se producirá la reapertura de los pubs y bares, uno de los mayores atractivos del país.

«Irlanda es un país donde los pubs son la principal fuente de trabajo, donde todos van a Irlanda por la cerveza, y en este momento, están todos cerrados. Van a empezar a abrirlos dentro de dos semanas y se está pensando en que la gente pueda estar no más de 90 minutos», explicó Fava en diálogo con este diario sobre las próximas medidas que va a tomar el Gobierno irlandés.

«Todos los colegios están cerrados, pero ahora a finales de junio empiezan las vacaciones de verano y recién van a empezar a funcionar cuando empiecen las clases, a fin de agosto», continuó la contadora, ya que -indicó- «los casos están disminuyendo y ahora se puede viajar a 20 kilómetros del lugar de donde vivís. Acá te podes juntar con personas en los parques manteniendo la distancia, y hace poco se aprobó que te puedas juntar en tu casa con un máximo de seis personas».

¿Y el barbijo?

Fava indicó que en Irlanda que se exige el distanciamiento social pero no así el uso de barbijo, y que la población no está muy habituada a su utilización. «La gente no lo usa mucho. Yo por mi trabajo, sí, porque tengo que ir mucho al banco y al correo, pero la gente no lo usa mucho».

Y agregó: «En mi caso lo uso por un tema de protección y el gobierno recomienda hacerlo, pero no es obligación usarlo. En el supermercado cuando voy, tampoco hay mucha gente usándolo, aunque sí hay que hacer cola y hay una persona que organiza a la gente antes de entrar», señaló.

La contadora pampeana dio cuenta que durante la pandemia no dejó de trabajar con asistencia al lugar de trabajo, y señaló que el gobierno irlandés da ayudas económicas a las empresas y pymes, para afrontar casi la totalidad el pago de los sueldos. Una medida que se asimila a la tomada por el presidente argentino Alberto Fernández.

En este sentido, Fava precisó que «en mi caso el gobierno me paga el 80 por ciento del sueldo y el 20 por ciento restante te lo paga el empleador». Por otro lado, agregó que -como consecuencia de la pandemia del coronavirus -«muchas empresas trabajan desde la casa, pero en mi caso no, porque mi profesión era una de las esenciales». Y añadió: «Mis demás compañeros cobran una ayuda del gobierno y el empleador no les paga nada. Son 350 euros por semana y el trámite es muy fácil de hacer».

Según señaló la contadora, al tener que asistir a su lugar de trabajo se tomaron muchas medidas para prevenir posibles contagios. «En la entrada hay el alcohol en gel, guantes descartables y un termómetro para que te tomes la temperatura».

Informados

Cecilia Fava, quien hace seis años vive en Dublín, Irlanda, destacó que el gobierno irlandés mantiene informada a la población de manera diaria, sobre el avance y las consecuencias de la pandemia del coronavirus (Covid-19), de la que espera que «sirva para aprender a ayudarnos más y ser empáticos con el otro».

Fuente: La Arena