Eduardo Prestofelippo, más conocido en redes sociales como «El Presto», fue detenido ayer por posesión de arma sin número de serie ni fabricación, además de entorpecer el proceso judicial al oponerse al allanamiento dispuesto por Alejandro Sánchez Freytes, en el marco de la causa por las amenazas a Cristina Fernández de Kirchner.

Según reveló el fiscal Carlos María Casas Nóblega, el youtuber derechista anti-K fue allanado el miércoles en Córdoba capital. Al negarse, fue detenido y ahora enfrenta una nueva causa penal por resistencia a la autoridad, además de la acusación previa por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En su domicilio hallaron un arma «limada» y remeras con la insignia «Ningún zurdo se aguanta los datos», en clara incitación a la violencia. Las imágenes fueron conseguidas en exclusiva por El Destape.

Tras ser demorado por no ir a declarar, Eduardo «Presto» Prestofelippo, el influencer y tuitero de ultraderecha detenido el jueves, recuperó la libertad esta mañana. El hombre fue denunciado por una legisladora de Córdoba por amenazar públicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La información fue confirmada por el abogado defensor a los Servicios de Radio y Televisión de la UNC. Presto, como se lo conoce en las redes, fue imputado por resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia tras oponerse a una orden allanamiento en su departamento para el secuestro de telefonía móvil.

El caso

El pasado martes 1º de septiembre, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó a Prestofelippo por los delitos de “amenazas, incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas”; luego de amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las amenazas ocurrieron durante la sesión del Senado que se realizó el 27 de agosto, donde se debatía el proyecto de reforma judicial. En un tuit, vociferó: «Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera – junto con tus crías políticas – en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO».

Tras no responder a esas citaciones, la Justicia ordenó un allanamiento a su domicilio para que le secuestraran teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, terminó detenido por resistirse y responder violentamente a las fuerzas policiales.

Foto con Videla

Prestofelippo, un ex candidato libertario con un discurso misógino y clasista, fue protagonista de otro escándalo esta mañana cuando se difundió una foto que se sacó cuando era joven con el dictador Jorge Rafael Videla antes de morir. La imagen fue confirmada por el propio «Presto» en las redes sociales tiempo atrás, aunque arrojó una insólita justificación.

«No, no soy un enamorado d Videla. Entrevisté al ex Presidente de facto Y OBVIAMENTE le pedí q m firmara una foto d él. Para mi es un documento histórico, como los audios que guardo de la entrevista», escribió en su cuenta de Twitter como respuesta a una usuaria que recordó que Presto tenía la imagen con Videla firmada en su cuarto. «Vos estudiabas conmigo? Xq no t veo trabajando en ningún lado. FRACASADA», atacó Presto a una usuaria que le recordó el hecho el pasado 8 de julio.