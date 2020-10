En los próximos días saldrá a la luz un libro del periodista Santiago O’Donnell, quien mantuvo extensos diálogos con Mariano, el hermano menor de Mauricio Macri, quien al parecer se arrepintió de las revelaciones que soltó en conversación con el autor y busca por todos los medios de frenarlo.

«El hermano de Mauricio Macri está intentando frenar la salida de un libro que hizo un periodista de Página|12 con testimonios de él sobre escándalos dentro de la familia Macri que incluye temas patrimoniales», lanzó el periodista Javier Calvo, en el programa Animales Sueltos.

Además, añadió que «esto tiene muy preocupado a toda la familia Macri, a Socma, y obviamente a Mauricio Macri. Intentaron parar la publicación del libro con una carta documento que envió Mariano Macri al periodista con el que habló durante días, grabado para hacer un libro».

«Una carta documento para tratar de evitar lo que ya es inevitable. Fue enviada hace dos meses, el 13 de agosto de 2020, detalló Calvo, ante la sorpresa de Luis Novaresio. Luego, se dispuso a leer un fragmento del texto: «en virtud de las conversaciones mantenidas con usted por varios días las cuales se desarrollaron en un ámbito privado y de confianza, le hago saber que son de carácter confidencial razón por la cual le queda prohibida su divulgación, reproducción, difusión, y propagación».

El periodista de Animales Sueltos aclaró que «obviamente esta carta documento tuvo respuesta del periodista autor del libro, que se asesoró con la editorial Random House, que fue rechazar los términos de esta carta documento».

La grave acusación contra Mauricio Macri

«La principal bomba política que va a recibir Mauricio Macri por estos tiempos no es de Alberto Fernández, no es de Cristina Kirchner, no es la Justicia. Es de su hermano Mariano«, lanzó el periodista Javier Calvo en Animales Sueltos.

Y continuó: «La familia Macri y Socma, la tradicional empresa familiar, dice que Mariano dejó de recibir dinero tras la muerte del papá Franco Macri y que eso motivó una extorsión hacia la familia. Desde ese lugar recurrió a un periodista de Página12 durante varios días largó todas las internas familiares y ventiló cuestiones muy sensibles del patrimonio de la familia Macri».

«Entre ellas, el resonante divorcio con división de bienes irregular de Mauricio Macri con Isabel y los famosos temas de como la familia Macri se involucró en los negocios del Corre y de los Parques Eólicos», describió el periodista.