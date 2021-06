La ex intendenta de Realicó, Roxana Lercari, afrontará un juicio oral en agosto, por las dos causas que le inició la Justicia piquense durante el inicio de su gestión. El debate se llevará a cabo en los Tribunales de esta ciudad, durante los días 9, 10, 11 y 12. La ex funcionaria realiquense enfrenta las acusaciones de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En principio, el debate se había programado para los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio, pero después de la feria extraordinaria que hubo la semana anterior, se reprogramó para agosto.

El juicio será coordinado por un tribunal colegiado integrado por los jueces María José Gianinetto, Carlos Pellegrino y Diego Ambrogetti. La acusación la lleva adelante el fiscal general Armando Agüero, y la ex intendenta será defendida por el letrado Mariano Aguilar.

Los hechos se debatirán a lo largo de cuatro jornadas, en las cuales pasarán unos 18 testigos. La intendenta fue imputada por haber firmado convenios con Nación, durante la gestión macrista, sin haber tenido la aprobación del por entonces gobernador Carlos Verna. También fue denunciada haber dispuesto un incremento de los salarios de los funcionarios locales. Durante la investigación, se llevaron a cabo largas pericias contables, a fin de esclarecer este hecho.

Formalización.

El 27 de febrero de 2018, la jueza de control Jimena Cardoso le formalizó dos causas penales a Lercari por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

En una de las causas es investigada por la denuncia que iniciaron concejales opositores, sobre la liquidación de las remuneraciones de la intendenta y funcionarios del Ejecutivo local; y en la restante, por haber firmado cinco convenios con Nación, sin haber sido autorizada por el Gobierno provincial.

El 20 de septiembre de 2019, el juez de control Heber Pregno admitió la acusación contra Lercari, y no hizo lugar a los planteos defensivos de incompetencia territorial e inconstitucionalidad. El defensor interpuso un recurso ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), en el que planteó que Lercari firmó los cinco convenios en Buenos Aires y que la competencia territorial para investigar los hechos, le correspondía a los Tribunales porteños. Semanas más tarde, el TIP rechazó el recurso, y el defensor interpuso un recurso de reposición, alegando que la resolución sobre la incompetencia territorial, genera un agravio de imposible reparación ulterior y lo tanto, resulta impugnable.

El TIP entendió que «las razones dadas por el recurrente no resultan suficientes para desvirtuar la decisión adoptada por el juez de control».

Además, indicaron que el delito que se le imputó a la funcionaria, fue un trámite administrativo de índole provincial, lo cual determina la competencia de los tribunales de esta provincia.

Fuente: Diario La Arena