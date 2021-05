La encargada del departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Eduardo Castex, Yamila Gerbaudo, presentó la renuncia al cargo y fue aceptada por el Ejecutivo comunal. La renunciante desmintió a la intendenta Mónica Curutchet, y emitió fuertes críticas a la política ambiental municipal.

Curutchet dijo públicamente que la renuncia fue «por motivos personales», pero Gerbaudo la desmintió. «No renuncié por asuntos personales, renuncié por cuestiones de organización de la oficina», aseguró.

La dimisión de Gerbaudo se produjo el martes 27 de abril, y aún no se designó un reemplazante. «Hubo varios motivos que se fueron planteando durante el desarrollo de la gestión. No teníamos un vehículo para recorrer las obras de intervención, y tenés que concurrir casi todos los días a las zonas de forestación o cuando un vecino te solicita la extracción o plantación de árboles tenés que asistir, y el año pasado salí en bicicleta por todo el pueblo», se quejó.

«No tener un móvil implicó que la plantación que se realizó el año pasado se terminó perdiendo por falta de riego y falta de control, porque no podemos hacer un seguimiento cada tres o cuatro días porque cuando volvés te comieron todo las hormigas».

Versión oficial.

Curutchet confirmó inmediatamente que Gerbaudo «presentó la renuncia y fue aceptada». «Hubo cuestiones personales que hicieron que no pueda continuar con la función, lo cual entendemos y agradecemos el aporte realizado hasta el momento», señaló.

«Buscaremos un reemplazo acorde a la visión que tenemos para el área de Medio Ambiente», indicó.

«Tenemos -continuó Curutchet- una agenda muy importante de medio ambiente porque es fundamental el tratamiento de los residuos para generar un cambio con el acompañamiento de la sociedad».

También anticipó que la oficina de Medio Ambiente empezó a funcionar en el SUM Cumelén, donde también será trasladada la Oficina de Producción para desafectar el alquiler de un edificio ubicado sobre la calle Malvinas Argentinas. «Estarán todas las áreas estarán concentradas en el edifico municipal», destacó la jefa comunal.

«Mala comunicación».

Gerbaudo aseguró que en la gestión municipal «tenemos una mala comunicación interna y externa. Realizamos capacitaciones donde no asistió ni la intendenta ni los medios de comunicación, y no basta con la comunicación solamente por redes sociales», se quejó.

-Entiendo que la renuncia no se produjo por cuestiones personales, sino por las políticas municipales.

-No renuncié por asuntos personales, renuncié por cuestiones de organización de la oficina. Porque en estas condiciones, entrás a las 7, te vas a las 13 horas y te das cuenta que no pudiste hacer nada, que hiciste algunas cositas, pero nada relevante para que vea el vecino en que estamos trabajando. Así preferí dar un paso al costado.

-O sea, tenías que dedicarte a las castraciones de mascotas sin ser veterinaria, pero no tenés participación en el proyecto de tratamiento integral de residuos.

-No quiero dar nombres, porque no corresponde. La planta de biodiésel requiere una memoria técnica descriptiva que la realice en base a un proyecto existente, para presentar en la secretaria de Ambiente de La Pampa. Ahora será chequeada por un integrante del municipio, y analizará si está bien y después se elevará al gobierno provincial. Pero, nunca participé de una reunión sobre ese proyecto. Y con respecto al Programa Integral de Tratamiento de Residuos pasó lo mismo, porque nunca fui convocada. Es más, mi sugerencia fue que no se podía comenzar -el año pasado- en medio de la pandemia con este proyecto, porque requiere charlas de concientización, contacto con los vecinos con puerta a puerta para explicar la iniciativa y que la gente se involucre con la propuesta.

-La sensación es que asumiste con expectativas y no las pudiste concretar.

-Sí. Se trabajo bien un tiempo, después empezaron a aparecer dificultades, tratas de adaptarte, pero llega un momento donde te das cuenta que trataste de dar lo mejor y no sos valorado.

-¿Puede ser que esa desvaloración sea producto de una aparición pública en una entrevista con el diputado nacional Martín Maquieyra?

-No. No lo atribuyo a eso en nada. Quizás mi forma de ser para que las cosas se hagan lo más rápido posible, no me permitió seguir. Entiendo que el municipio tiene muchas áreas, no solamente Medio Ambiente. Llegó una pandemia que nadie esperaba y las cosas se fueron dificultando. Y a esa nota con Maquieyra fui para ver si podíamos conseguir algo para Medio Ambiente, y el diputado nacional terminó pagando el envío del papel recolectado para las colaboradoras del Hospital Lucio Molas, porque no se enviaba por falta de recursos y se estaba mojando porque se me llovía la oficina.

Fuente: Diario La Arena