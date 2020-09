«Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón, y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja, acá abajo tenés que ver este video que te hice a vos. Te hice tres videos para que me recuerdes. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometeme, te amo mucho», fueron las palabras del niño usando el celular «robado» de su mamá.

Al ver esto, Pampita no pudo contener el llanto y expresó: «Ojalá la memoria me acompañe y me acuerde siempre de estos amores de mi vida, de su piel, de sus cosas graciosas, de sus berrinches, de las mañanas… Ojalá la mente me acompañe hasta el último día y pueda tener todos estos recuerdos en mi corazón, en mi cuerpo y en mi cabeza».