La médica Cristina Arrieta, que estuvi internada en el servicio del cual es jefa y dónde trabajó incansablemente desde hace siete meses, se recuperó y recibió el alta médico luego de haberse contagiado de coronavirus.

Cuando contrajo el virus, familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo habían inundado las redes sociales con muestras de solidaridad y deseos de recuperación. Este viernes, su alta médica no solo es festejado por todos ellos y fue tomado como un aliciente en el golpeado equipo de Salud de la provincia.

Arrieta es una médica muy querida entre el personal de Clínica Médica, donde es jefa. Cuando se creó el CEAR, ante la pandemia, también la nombraron responsable del sector.

Arrieta es oriunda de Villa Mercedes. En pareja con Alejandro desde el año 1995, con dos hijas, Martina de 20 años y Sofía de 8. Se recibió en la Universidad de Córdoba el 24 de marzo de 1997 y en abril de ese mismo año llegó a La Pampa para instalarse y trabajar en el sistema público.

Hace un mes atrás, en una entrevista, Arrieta contó que son «un recurso humano pequeño para semejante demanda, pero nos hemos acomodado a las circunstancias para poder cubrir ambos lugares».

En Clínica Médica se interna al paciente moderado a grave, el que está a un paso de terapia intensiva. En ese momento comentó que atender a este tipo de pacientes con COVID-19 es muy diferente a las patologías a que los médicos están acostumbrados.

“Demandan mayor tiempo y un estrés, es una adrenalina diferente la que uno vive. Y estar mucho más alerta a cómo tocamos las cosas, sobre cómo no exponernos al virus nosotros. Hay un modo de circulación que respetar, de los insumos que utilizamos por cada paciente, que no se pueden mezclar. De las muestras biológicas que se extraen requieren procedimientos invasivos, y por eso tenemos mucho cuidado de no contagiarnos. Las muestras se retiran embolsadas y selladas”, evaluó.

«Una vez que personal de Salud se contagia o enferma, fractura al resto porque los aislamientos afectan a un grupo mayor de personas. Entonces quedamos muchos menos para trabajar. Por eso tratamos de cuidar lo mejor posible este recurso humano”, dijo.

«Estamos desgastados y agotados. Y también se suma el no poder estar con los seres queridos por la carga horaria laboral o no poder ir a visitar a los padres para evitar exponerlos, situaciones que angustian más que la carga laboral”, confesó.

Desde hace tres semanas el jefe del servicio de enfermería de CEAR, Javier Piorno, lucha contra la enfermedad y permanece en terapia intensiva, complicado. Es paciente de riesgo porque padece diabetes.

En total, hay más de 120 trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados del covid 19.

