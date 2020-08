La diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) reafirmó su posición respecto de las designaciones en Pampetrol. Su sector político formalizó una denuncia penal.

La diputada Sandra Fonseca reafirmó su posición contraria al modo en que avanzan en la Cámara de Diputados las designaciones vinculadas a Pampetrol. Dijo que se trata de «un antecedente nefasto», calificó el hecho como «corrupción» y confirmó la presentación de una denuncia penal por parte de su sector político.

El martes Fonseca sostuvo esa posición ante el resto de la Legislatura y en presencia de los involucrados. Comunidad Organizada aseveró que le correspondía proponer el síndico de Pampetrol, y aportó el nombre de Javier Díaz. El oficialismo y el PRO avanzaron en sentido contrario.

“No estoy en contra de los acuerdos políticos, estoy en contra de los acuerdos ilegales y esta Cámara está dando un paso más hacia la ilegalidad; siendo para esta legislatura un antecedente nefasto negar lo que voto la ciudadanía, esto es corrupción”, insistió la diputada.

Recordó entonces que “en las elecciones hubo dos alianzas que salieron en primer y segundo lugar, el PRO no se presentó a elecciones fue mediante una alianza, entonces los/as diputados/as de ese partido deberían hacer las negociaciones con la otra parte de su alianza que es la UCR, y no después reclamar cargos que le pertenecen a Comunidad Organizada”.

“Yo no quiero agraviar a ninguna persona , lo que defiendo es el derecho de Comunidad Organizada que se presentó a elecciones, resultó en tercer lugar ser la segunda minoría y que ahora por decisión del vernismo junto a algunos/as que integran el PRO la niegan”, añadió.

“En esta Cámara que es el lugar donde se hace la normativa, la legislación, no la respetan, actuando en contra de algo tan básico como es una ley escrita por nosotros/as , los/as que estamos acá y somos parte, los/as legisladores/as. Tanto se habla de los derechos de las minorías, sería bueno recordar que si en esta casa no se respetan las leyes , luego no se puede pretender que la ciudadanía la respete, esto no es un buen ejemplo para la construcción ciudadana”, argumentó Fonseca.

Remarcó que “Comunidad Organizada llegó a esta legislatura por voto popular en las urnas y en esa representación queremos que se nos respete, porque no entramos por la ventana. Quiero dejar en claro que de consumarse el acuerdo se estaría violando la Constitución, legislación vigente , el derecho que asiste a las minorías y se vulneraria la decisión y el voto del pueblo”.

Fuente: El Diario