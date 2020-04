El bajo caudal del río Colorado a la altura de Catriel (antes del embalse de Casa de Piedra) muestra la gravedad de la crisis hídrica de la cuenca.

«Mientras nuestra atención y preocupación está puesta en la pandemia, estas cosas no hay que perderlas de vista. Lo que para algunos es un simple río, para los ribereños del Colorado es vida, es trabajo, es agua potable para el consumo y poco a poco está desapareciendo», expresa la Asamblea.

«Estas imágenes son en Catriel, no estamos hablando de un sector abajo de Casa de Piedra, donde la excusa es «el dique esta juntando reserva por eso no hay agua», si no que entre cuenca alta y media tampoco hay agua», señala.

«Esta crisis hídrica no tiene solución, y muchos menos pensar que la solución está en la realización de más represas como el Proyecto Multipropósito Portezuelo del Viento», dice la ong de Río Colorado.

Fuente;EL DIario