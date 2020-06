: Trying to get property 'child' of non-object inon line

La adolescencia puede ser una de las etapas más complejas de la vida y en el último tiempo se sumó una problemática que padecen muchos: el ciberbullying. Ese es el caso de Sol Cwirkaluk, la hija mayor del Polaco y Karina La Princesita.

El cantante decidió hacer pública la situación y compartir el texto que escribió su hija sobre el tema: “Esto lo escribió́ mi hijita Sol para el colegio y me encantó… lo quise compartir con ustedes”, expresó en Instagram junto a las palabras de su la nena de 12 años, quien el año pasado ya había asegurado que sufría hostigamiento en las redes.