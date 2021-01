“Vimos mucha muerte, mucha gente que estuvo muy mal”, recalca sobre lo vivido en estos meses y agrega: “Todo el personal de salud estaba muy asustado, no sabíamos cómo iba a seguir todo. Tuvimos que aprender a cómo vestirnos, a cómo acércanos al paciente. Uno se pone de lado de la familia, lo ve como un hermano, una madre, un padre… Lo emocional te llega y eso afecta muchísimo”.

“Fue un año muy difícil para los que trabajamos en salud. Es terrible que un médico te diga ‘hacé pasar al familiar del paciente porque en tres horas se muere’. Me pasó en la clínica Santa Clara donde la persona falleció por una dificultad respiratoria sin que podamos hacer nada”, lamenta la enfermera.

Y manifiesta: “Uno pone lo mejor pero uno se siente impotente cuando escucha a la gente decir en la calle que el virus no existe. La gente está muy relajada. Trato de decirles que se sigan cuidando, que el coronavirus es mortal”.

El dolor y la pérdida la tocó de cerca en la Clínica Santa Clara, donde falleció uno de los médicos que les ofrecía capacitaciones contra el Covid: “Nos estaba enseñando cómo actuaba el virus. En 20 días lo tuvieron que entubar y murió. Hemos visto a compañeros en estado muy grave. Fue terrible. Lo único que pensaba era en mi mamá, que tiene 82 años, y en la gente mayor que se moría”.

La esperanza de la vacuna Sputnik V

Adela Sandoval fue una de las pocas trabajadoras del hospital de Quilmes que no se contagió de coronavirus y una de las primeras enfermeras en recibir la vacuna Sputnik V: “Fui una de las primeras que aceptó porque creo que nos va a salvar”, sostiene esperanzada.

En primer lugar se vacunó a los trabajadores de terapia intensiva del Hospital Iriarte y luego a quienes desempeñan sus tareas en el modulo Covid. Sin embargo, Adela admite que “algunos no quisieron aplicarse la vacuna por miedo, por la desinformación o por temor a los efectos adversos”.

El propio Ministerio de Salud informó en los últimos días sobre posibles efectos adversos tras la aplicación de la primera dosis: “A mí no me dio nada pero algunos compañeros tuvieron fiebre, malestar, o síntomas de Covid por un día. Pero la vacuna te salva la vida. Estoy completamente segura de eso, nunca lo dudé”, dice Adela convencida de su decisión.

Y puntualiza: “Cuando me di la vacuna estaba emocionada pero no solo pensando en mí sino en la gente mayor, porque si nosotros no nos cuidamos, los enfermamos a ellos, llevamos el virus a nuestras casas, a nuestros hijos”.

Mirando hacia el futuro, Adela confía en que gracias a la llegada de la vacuna los próximos meses serán mejores y reflexiona sobre el accionar de la sociedad: “Tenemos que cambiar como seres humanos, como personas, no tenemos que ser tan egoístas. El virus sí existe, no pensemos solo en nosotros sino en nuestros viejos”.

Hasta el día de hoy, los pacientes recuperados de coronavirus les escriben mensajes para agradecerles por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo, y hasta regresan al hospital de Quilmes para dejarles algún presente a los héroes de la salud: “Todo esto nos hizo sensibilizar aun más al personal salud, emocionalmente fue terrible pero aprendí muchas cosas de la gente que agradece”, finaliza la enfermera.