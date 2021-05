Personal de Salud constató entre martes y miércoles varios casos de Covid-19 en la sede se la Comisaría Departamental de 25 de Mayo. Ayer el propio jefe de la Unidad Regional UV de Policía, Alberto Fix, reveló que se trata de detenidos y personal policial, aunque aclaró que «todos presentan síntomas leves».

La novedad fue visibilizada por medios locales. Según confió a Radio Génesis el jefe desea dependencia policial, el subcomisario Samuel Zúñiga, del total de 14 detenidos, 12 dieron positivo de coronavirus al ser hisopados.

«Habían presentado síntomas, pero hasta que estuvieron hechos los testeos rápidos no podíamos confirmar. Se puso en conocimiento a los familiares de los detenidos y a las autoridades superiores. Los detenidos solamente han presentado síntomas leves, no han tenido complicaciones», informó.

«No se ha determinado la forma en que se iniciaron los contagios, pero puede haber sido a través del ingreso de algún producto que suelen traer las familias, aunque nosotros hacemos la requisa de los mismos. Pero también los detenidos tienen sus salidas al psicólogo, a algún médico, al Juzgado a Santa Rosa, pero no podemos confirmar de qué manera se contagiaron», admitió.

El subcomisario Zuñiga aseguró que están recibiendo la colaboración del personal de salud del Hospital Jorge Ahuad de la localidad en cuanto a los protocolos sanitarios para asistir a los detenidos con Covid-19.

También policías.

Posteriormente, el titular de la UR IV, el comisario mayor Alberto Fix, en contacto con radio municipal amplió la información sobre el brote en la comisaría departamental local revelando que también había uniformados contagiados. «Hoy -por ayer- personal de Salud hizo los testeos rápidos a cinco agentes -que habían tenido contacto estrecho con los detenidos-, y dos dieron positivo», reconoció.

Asimismo el jefe policial explicó que «todos los detenidos tienen síntomas leves, y en caso de que desde Salud Pública -que los monitorea en forma permanente- determinen que necesitan internación, así se hace y se pone una custodia policial».

Médico encausado.

El domingo pasado, fuentes policiales revelaron que entre las personas que habían sido infraccionadas por agredir los artículos 205 y 239 del Código Penal, había un agente sanitario quien fue sorprendido en momentos en que se movilizaba por la vía pública fuera del horario de circulación permitido.

Ayer, el jefe de la Unidad Regional IV explicó por qué al otro día, la fiscala Eugenia Bolzan pidió un allanamiento a su domicilio. «Cuando personal de la departamental lo sorprendió circulando de manera irregular, constató que se trataba de un médico que prestaba servicios en el Hospital Jorge Ahuad. Pero cuando le preguntaron los motivos de su permanencia en la vía pública admitió que venía de compartir una reunión con unas veinte personas», reveló Fix.

«Por tal motivo, desde la Justicia iniciaron otra causa por esa situación, y concretamente la fiscala Bolzan libró una orden de allanamiento pata tratar de ubicar y secuestrar el teléfono celular del médico, y así se concretó», concluyó el entrevistado.

Fuente: Diario La Arena