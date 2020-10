En las imágenes que subió para que sus seguidores vean su día a día, se la puede ver muy tranquila recostada sobre una cama con un almohadón blanco y amamantando al pequeño de dos meses, que también estaba cubierto por una mantita, y las acompañó con un mensaje: «Sus ruiditos al tomar la teta».

Hace algunos días, Eugenia «la China» Suárez había subido un adelanto de una campaña que hizo para una reconocida marca de ropa y se mostró al natural. Además, reveló la charla que tuvo con el fotógrafo y el pedido que le hizo: «“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció́ importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, explicó.

«Increíble», «Hermosa», «Más hermosa que nunca», «sos la mujer más hermosa de la Argentina», fueron algunos de los cálidos mensajes que recibió en dicha publicación por parte de sus amigos y personas que la siguen, aceptando y apoyando por completo la decisión que había tomado.