El abogado Cedrún Gutiérrez volvió a la carga con el reclamo del cheque de 2,6 millones de pesos, de la comisión de fomento, que Hugo Martínez firmó como «garantía».

«La causa judicial por estafa y defraudaciones del intendente de Loventuel está dormida por los fiscales, tanto de Victorica como del fiscal general Armando Agüero, que está mas preocupado de criticar a los jueces que su función específica…esto le hace muy mal a la Justicia pampeana», reprochó desde Buenos Aires el abogado Cedrún Gutiérrez.

Cedrún Gutiérrez presentó un escrito el pasado 27 de abril, y El Diario accedió a ese documento en el que lanza fuertes acusaciones y las pone en conocimiento del juzgado interviniente.

Martínez quedó denunciado por una presunta estafa porque no devolvió un préstamo millonario que le hicieron futbolistas de primera división.

El jefe comunal, según la acusación formalizada ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pidió dinero para concretar la obra del salón de usos múltiples. Pero nunca devolvió la plata.

Los futbolistas involucrados en ese préstamo son Jonathan Fabbro, Nicolás Gianni, Carlos Marinelli, Diego Ceballos y Cristian Menéndez. Todos tienen como representante a Sebastián Daniel Borrás Cedrún, quien fue el contacto que generó la posibilidad del préstamo.

A modo de “garantía”, Martínez firmó un cheque por 2.600.000, pero no lo hizo personalmente, sino en nombre de la comisión de fomento. Cumplido el plazo (en junio de 2018), ese documento no pudo cobrarse por un defecto de forma: quien aparece con sello y firma como secretaria tesorera, Viviana Echeveste, ya no ocupaba el cargo.

Vínculos locales

En el escrito presentado el pasado 27 de abril, el abogado Cedrún Gutiérrez lanza fuerte acusaciones. Asegura que «la imputada Echeveste sigue prestando sus servicios en la citada comuna, cubriendo el cargo una nueva Secretaria Sra. Cecilia Figueroa de la más estrecha amistad del Jefe Comunal (sin ningún antecedente de que haya laborado en la Administración Publica y sin vivir en LOVENTUEL (cuando la imputada Echeveste hace más de 20 años que trabaja en la Comuna y vive desde siempre en allí), es decir se desplaza a una experta en la Administración Publica por otra sin ningún antecedente en dicha administración para cubrir el cargo, y así ocultar la macabra maniobra elaborada y cubrir ardidosa y mañosamente su raid delictivo (sin cuya connivencia entre el trío no hubiera sido posible la comisión del delito)».

«Pero por si ello fuera poco -agrega- pongo en conocimiento del Juzgado – que no lo puede ignorar ni el Señor Juez, ni nadie del Tribunal en esa localidad todos se conocen y casi con seguridad saben de qué viven y cómo viven) que la actual Secretaria Tesorera es la esposa de Darío Moran (Alias Keko) quien desarrolla actividades vinculadas con la ganadería y agricultura (actividad de Martínez en forma privada y a las órdenes de este) y forma parte Darío Moran de la sociedad denominada “La Yolanda SRL” (puede VS ilustrarlo con los Estatutos Sociales)».

«La sociedad Yolanda SRL, es integrada entre otros por Darío Moran y la mentada sociedad alquila un campo El Aparato en el ejido de Loventuel que administra su cuñado Irigoyen, pero que en la realidad es Hugo Martínez quien ordena y dispone, allí trabaja el Esposo de la actual Secretaria (pero en los últimos tiempos se lo ve realizando actividades agropecuarias con el Sobrino de Martínez para distraer cualquier sospecha de connivencia».

Cedrún Gutiérrez también resalta que «Martínez, agradecido porque la ex Secretaria diera un paso al costado para no pagar los 2.600.000, le prometió la entrega de una elegante camioneta (los papeles ignoro como figuran pero la realidad es lo que estoy informando) y a la actual Secretaria la vivienda de toda su familia, la Estación del Ferrocarril reacondicionada a nueva (con el dinero de la Provincia de la Pampa) a la familia Moran-Figueroa y sus hijas (no tienen varones) por el gran favor recibido al cubrirle las maniobras defraudadoras que realiza con las compras de los bienes que dibuja con facturas truchas que no es poco».

Más de 10 meses

En el mismo escrito, Cedrún Gutiérrez recordó que «han transcurrido más de 10 meses y desde esa fecha el expediente aparece como durmiendo el sueño de los justos, con la salvedad que se ha solicitado hace algunos meses la conexidad con otro legajo (Legajo 4447)».

«Debo suponer por cuanto nada se ha dicho al respecto que la conexidad la promueve el Sr. Fiscal para que mediante dicha conexión se dicte un solo fallo sin perjuicio de que a entender de esta querella no es posible se aplique dicha disposición procesal dado que en esta causa se persigue a más de un imputado, como lo es la Sra. Viviana Echeveste y/o sus cómplices y/o encubridores que los hay como vengo sosteniendo», añadió el abogado.

Y apuntó: «Oscar Hugo Martínez desde hace largo tiempo está en el centro de la escena tribunalicia por haberse quedado con una suma millonaria nada menos que aproximadamente 9 (nueve) millones de pesos mediante maniobras fraudulentas presentando ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia facturas truchas».

«Pero -continuó- esta delincuencia sin duda alguna viene recibiendo el beneplácito de sus superiores del Gobierno Provincial. En diciembre del 2016 el entonces gobernador Carlos Verna, refiriéndose al imputado de estafas y defraudaciones, mal uso de bienes y dinero de los pampeanos, no tuvo demasiado empacho en decir: ‘Martínez es inteligente, administra bien y es ordenado’ (sic). Faltó que dijera que también es un gran estafador…».

«Finalmente es mi deber alertar a la Justicia que Martínez tiene en definitiva cubierto su eventual desplazamiento de la Comuna (sea por renuncia o desplazamiento de la espada de la Justicia) ya que su sucesora seria ‘su sobrina carnal’ Sra. Natalia Paula Irigoyen (a quien designó como primer concejal) ya en pleno escándalo judicial tanto por esta causa como por el desfalco a los pampeanos) para que de todos modos el siga siendo el director de orquesta, pero con otro traje».

La historia del cheque

La historia del mentado cheque comenzó así, en el año 2016: Martínez se contactó con Borrás Cedrún sacando provecho de la amistad con el tío del representante. Ese vínculo propició el préstamo: cada futbolista puso unos 20.000 dólares, de manera legal y blanqueada.

Además de los afectados directos, otro futbolista -el más conocido- zafó: fue el único que cobró el monto que puso.

En la denuncia que formalizó, el representante de futbolistas hasta comentó que el jefe comunal de Loventué Oscar Martínez lo invitó a la inauguración del salón de usos múltiples.

El jefe comunal garantizó la devolución mediante la entrega de un cheque del Banco de La Pampa, número 46103382, con feche de pago 14 de junio de 2018.

Cuando se presentó para el cobro, fue rechazado por un “defecto formal”: la secretaria Viviana Echeveste, que es una de las firmantes, renunció al cargo que detentaba. Eso inhabilita su firma para un trámite de este tipo.

Para que se corrija ese defecto, se intimó a la comuna a través de una carta documento el pasado 29 de mayo. Fue recepcionada y no hubo respuesta alguna, según revela en su presentación el denunciante.

A partir del rechazo del cheque, se efectuaron las intimaciones de pago a todos los responsables (la comisión, el gobierno de La Pampa, el Banco de La Pampa).