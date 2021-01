María Elsa Barrionuevo, médica del Hospital Jorge Ahuad, publicó en sus redes sociales una sentida carta: hizo un llamado a la conciencia social para que se prevenga la enfermedad.

Cuánta tristeza me causa el dolor de mis compañeros y de tanta gente… Cuánta angustia y dolor genera saber que hay gente que uno no va a ver más, que no entendimos lo que era la empatía y la solidaridad.

Todos estamos cansados, cada uno tiene sus motivos, pero lo que siempre se pide es un poco de responsabilidad social, tantas veces dicho. Cuidemos de nuestros abuelos de las personas que tienen enfermedades de riesgo. Cuidemos porque muchas veces fue tarde.

Ojalá esta parte de la historia tan triste que nos toca vivir se termine pronto. Veo la tristeza dibujada en el rostro de la gente que está frente a esta batalla, viendo a sus seres queridos morir. Hoy, dos de nuestras compañeras vieron partir a su madre. Es la víctima número 14… Un enfermero viendo partir a su abuela… Nuestra fiel guerrera que le puso el pecho hasta lo último de su embarazo ahora con su papá afectado y lejos sin poder verlo… Una enfermera pidiéndole a Dios que no abandone a su papá… A una administrativa rezando con todas sus fuerzas por su papá… Otra pidiéndole a Dios que haga el milagro en su hermano.

¡No saben la impotencia que eso genera! Ver sus rostros cansados y abatidos llenos de tristezas porque hoy ellos no necesitan aplausos: necesitan que entiendan de una vez que esto se está llevando a nuestros viejos que ahora no son tan viejos.

Saber que cuando vuelva a trabajar muchos de mis queridos pacientes ya no van a estar. Cuanto yo lo quería mi querido don Ceballos, sin embargo nunca supe que era pastor, porque cuando entraba a mi consultorio nos tenía que retar su señora para que dejáramos de hablar macanas y reírnos y así unos cuantos. Realmente cuanta tristeza invade hoy mi corazón…

Y voy al cajero y en dos cuadras que tengo que caminar noto que la gente adulta toda con barbijo pero los pibes sentados en las plazas tomando mate como si nada. ¡No entendieron absolutamente nada!

¿Te pensás que si a tu abuelo o tus papás les dijeran que el virus afecta más a los jóvenes ellos que harían? Ni un instante Dios mío dudarían en cuidarlos. Por favor, cuídense piensen en el que se está yendo sin que lo despidan. Piensen que para la joda ya va ver más tiempo, pero necesitamos unirnos y hacer el mismo esfuerzo. Tirar todos para el mismo lado.

Fuente: Diario Textual