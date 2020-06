La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en la tarde de este jueves, por unanimidad, el convenio complementario que habilita el libre tránsito entre San Luis y La Pampa, en el marco de las medidas por la cuarentena para prevenir el coronavirus Covid-19. Ahora, una vez que haya también una ratificación de la Legislatura puntana, se podrá circular entre ambas provincias sin la exigencia de realizar una cuarentena estricta de 14 días.

Ese convenio fue suscripto el martes, en Santa Rosa, en el marco del Tratado de El Caldén entre los gobernadores Sergio Ziliotto y Alberto Rodríguez Saá.

Desde el Frejupa, la peronista Silvia Larreta defendió la iniciativa. El radical Francisco Torroba dijo que su sector lo apoyará. Sin embargo, hizo observaciones. «Este convenio merecería algún tipo de revisión. San Luis tiene un desarrollo industrial que La Pampa no tiene», dijo. «Sus exportaciones tienen valor agregado, nosotros no. La infraestructura vial también. Estamos firmando un convenio que nos pone ante una provincia en inferioridad de condiciones. En algún momento tenemos que ver qué estamos logrando con esto. Quedará para más adelante”.

Julio González le respondió a Torroba. “Rodríguez Saá elogió a La Pampa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los salarios que se pagan acá, que no son los mismos que tiene San Luis. También, una vez que se ponga en marcha el laboratorio de medicamentes, se van a poder fabricar en nuestra provincia”, contó, en referencia a la posible venta de medicamentos que podría hacer La Pampa a San Luis.

Espartaco Marín también cruzó al radical. “Las comparaciones son odiosas si no son íntegras. Para ser justo, no sólo está la felicitación de ambos gobernadores, y la posibilidad del Banco de La Pampa (de ingresar a San Luis). Pero hay otros tópicos. La infraestructura no son sólo rutas, sino hay que ver si tienen gas y agua, entre tantas otras cosas”, dijo.