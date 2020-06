Cabaña Curaco

¡Los invitamos a recorrer la Cabaña Curaco! Estaremos mostrando todas las instalaciones de la Casa de Colaboradores para que puedan conocerla desde adentro. ¿Qué les parece?Instalaciones con las que cuentan nuestros colaboradores en Cabaña Curaco Casa de colaboradores en Cabaña Curaco• La casa de colaboradores cuenta con 450m2 de instalaciones.La mismas tienen las siguientes comodidades.• Cuenta con 20 habitaciones acondicionadas, para hasta 2 personas. • Baños con 8 duchas.• Comedor y sala de estar para momento de recreación. o desayuno, almuerzo, y cena.o televisión Satelital• Instalaciones habilitadas, y libres de humo.#cabañacuraco

