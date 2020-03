Se trata de Diego Rodolfo D´Aquino, quien salió de su vivienda el miércoles 25 de marzo, en plena cuarentena por el coronavirus, y desde entonces no se comunicó con nadie de la familia.

«No sabemos qué fue lo que le pasó, se puede decir que él tiene un estado mental endeble desde que regresó de Inglaterra y tuvo un episodio místico, pero estaba tratado y no había vuelto a tener problemas», contó su hermano Cristian a Télam.

El hombre desaparecido, que es instructor de yoga y vive con su pareja, fue visto en varias oportunidades por vecinos del barrio porteño de Parque Patricios y cuando lo fueron a buscar ya no se encontraba presente, por lo que creen que deambula por esa zona y las aledañas Villa Zabaleta y Nueva Pompeya.

«Las veces que me llamaron fui hasta el lugar y no pude encontrarlo, incluso avisé a la policía que lo está buscando y tampoco lograron dar con él pese a los datos que me dan los vecinos. Espero que lo crucen en algún control, porque no hay mucha gente en la calle por la cuarentena», agregó el hermano.

D’Aquino presenta una contextura física robusta, tez blanca, un metro ochenta de altura, cabello corto y ojos color verde.

Los familiares pidieron a quien pueda aportar algún dato sobre su paradero que se comuniquen al 911 o al 15-5619-0091. (Télam)