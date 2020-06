La Asociación Pampeana de Danza volvió a reclamar al gobernador y a la Secretaría de Cultura, la habilitación de sus actividades.

La asociación que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de la danza, presentó la semana pasada, una nota dirigida a Sergio Ziliotto expresando su “descontento y desconcierto” ante algunas disposiciones del gobernador que impiden el comienzo de su actividad, mientras habilita otras que tienen semejanza con sus prácticas.

“Nosotros no queremos que vuelvan atrás con los protocolos que han habilitado, pero lo que nos pasa es que han habilitado gimnasios y no sabemos por qué no las clases de danza”, explicó José Furriol, profesor de danza y presidente de la entidad, que a mediados de mayo había presentado un detallado protocolo para lograr la reapertura de sus espacios de enseñanza.

“Con esta carta queremos que entienda que hay un montón de gente que trabaja de la danza. No solo es dar clases de danza. Detrás de los shows hay modistas, venta de vestimenta, sonidistas, iluminadores, gente que trabaja la talabartería, las botas, los zapatos; gente que vende sombreros, facones. Movemos un montón de cosas. No es solamente ir y bailar. Lo que nos estamos dando cuenta es que desde Cultura, que es el lugar que nos tiene que defender, no están haciendo absolutamente nada. Entonces, nos damos cuenta que a la danza la tienen como un relleno. No saben la realidad, la lucha día a día de las personas que viven dando clases, que pagan sus alquileres, que pagan sus impuestos. Ellos ven la parte que quieren”, se quejó.

Este jueves, la asociación se reunirá con el área de Cultura municipal.

Descontento

En una carta presentada el viernes pasado al gobernador Sergio Ziliotto, APADA destaca que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que inició el 15 de marzo, la danza “ha sido golpeada económicamente de forma drástica”, ya que gran parte de los usuarios y usuarias prescindieron de sus servicios.

“Ésta Asociación le acercó el informe (y es de público acceso desde siempre) hace ya más de una semana sobre los devastadores números que aquejan a las personas que trabajamos en este sector. Y esto sin haber calculado las actividades asociadas a la danza que se verán afectadas por la caída de nuestros espacios”, señaló la asociación.

“Alentamos, sin que deje de ser un pedido enfático y urgente, a apalancarse de su buena imagen a nivel nacional y seguir construyéndose (construyéndonos) y ser los primeros en proponer a nuestro excelentísimo Presidente de la Nación, un cambio con respecto a este lineamiento nacional que falta a la coherencia con la realidad de los trabajadores y trabajadoras independientes del sector de la danza y vulnera violentamente nuestra economía”, enfatiza.

Por último, exhorta al gobierno provincial “a una gestión urgente y favorable para la apertura de nuestras escuelas y academias, con las medidas ya mencionadas en el protocolo, que sabemos guardan la salud de nuestras alumnos/as, asistentes a actividades recreativas de la danza y protegen la integridad sanitaria de todas y todos los pampeanos.”

Fuente: El Diario