El ministro de Salud, Mario Kohan, afirmó que la fase 2 en Santa Rosa, Toay y Pico se extendió diez días más porque el brote de coronavirus está «en un amesetamiento alto» aunque entró en una etapa de «estabilidad» en cuanto a la cantidad de casos. Llamó a tener confianza en el gobierno provincial porque comprará una vacuna que cumpla todos los requisitos, pidió paciencia para aguardar la liberación del ingreso a la provincia y criticó a quienes generan dudas y desconfianza sobre la compra de vacunas en el país, «epidemiólogos de sofá que son más peligrosos que mono con navaja».

El funcionario participó el viernes por la noche en una charla transmitida por redes sociales con el diputado provincial del FreJuPa, Espartaco Marín. Allí reconoció que 100 casos por día de contagios en la provincia es un número que no le «gusta». «Ese es uno de los motivos», señaló, respecto a la decisión tomada el jueves de extender diez días más la fase 2 en las principales localidades de la provincia.

De todos modos, aclaró que «son muchas variales» las que se deben analizar y enfocó en comparar la evolución del brote tomando cada semana como punto de comparación. En ese sentido, apuntó al índice de duplicación de casos.

Indice de duplicación

En la semana del 5 de octubre el tiempo de duplicación de casos eran 37 días. La semana siguiente, la del 24, fue de 12 días. «Impacta ese número y es significativo», admitió.

Sin embargo, en la semana del 2 de noviembre la tasa de duplicación fue de 18 días. «Hay un descenso. Salimos del episodio alto y nos establecimos en una meseta que no me gusta pero tampoco es dramática», mensuró.

«En Santa Rosa pasó que para la semana del 5 para duplicar necesitábamos 25 días. Para la semana del 24, necesitábamos 9 días para duplicar el número de casos. El 3 de noviembre pasamos a una tasa de duplicación de 16 días. Tenemos que dejar pasar una semana más para volver a hacer el cálculo», explicó.

Kohan insistió con que «si bien es un número elevado de amesetamiento, estamos controlando la situación regularmente bien». «Donde hay enfermedad y muerte no hay éxito. Hablamos de un manejo estratégico, lo que ocurren en los hospitales, el número de ocupación de camas», indicó.

Camas y personal

En cuanto a la cantidad de camas, recordó que la provincia «hizo un gran esfuerzo» y actualmente las camas de terapia están ocupadas en un 60% aunque no todas por covid. Sin embargo, indicó que «el talón de aquiles» es el recurso humano.

«Con dinero se puede comprar un respirador, pero por más dinero que tengas no podés comprar una enfermera o un médico especialista», graficó.

«Podemos seguir creciendo en el número de camas. Pero me preocupa no tener personal», admitió.

«Estamos en un amesetamiento de casos, pero estables. Pero es importante que la comunidad nos acompañe, aunque sea a regañadientes, nos tenemos que cuidar un tiempo largo para tener la menor cantidad de víctimas posibles», subrayó.

«Los adultos mayores, a esta edad, no tenemos revancha. Son los jóvenes los que nos tienen que cuidar a nosotros para que no nos enfermemos», rogó.

La vacuna

Sobre la posibilidad de que llegue la vacuna, consideró que será «una herramienta más». «No hay que confundirse, no es una solución mágica. Suponiendo que tengamos la suerte de tenerla en el primer trimestre del año que viene , va a ser una logística de gran magnitud, la población que se prioriza es un número muy importante, inicialmente 12 millones de argentinos», alertó.

«Hasta que la vacunación se complete, que tardará varios meses, los cuidados serán exactamente iguales a hoy. Podemos llegar a tener algunas ventajas, pero hay que esperar a que sean aprobadas, que muestren eficacia, y que todo el mundo conserve la calma y se guie por la información oficial», apuntó.

Y advirtió que «cuando los medios masivos interfieren, generan confusión, politizan la discusión médica, se genera desconfianza, conductas no adecuadas y eso se paga muy alto».

En cuanto a la vacuna rusa, repitió que superó la fase 2 de prueba y se demostró que es eficaz. Ahora falta que supere la fase 3, cuando se prueba en 40 mil personas, un número más exigente. De todos modos, insistió con el criterio de que el país comprará la primera vacuna que sea fiable más allá del origen.

Aclaró que no se compró aún la vacuna y que el país la adquirirá una vez que esté autorizada. «La Argentina no va a cometer la imprudencia de comprar una vacuna que no cumpla los requisitos. Hay que tener confianza, hay que estar tranquilos y no dejarse llevar por algunos que hablan con fundamentos traídos de los pelos y otros que son más peligrosos que mono con navaja, epidemiólgos de sofá», reclamó.

Fuente:EL Diario