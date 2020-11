“Es muy importante porque más allá de tener este recurso edilicio en el pueblo, el albergue va a tener una mirada regional, así lo pensó el gobernador Sergio Ziliotto y permitirá tener la visita de delegaciones de otros puntos de la región y eso generará un movimiento distinto en el pueblo” señaló Lavín haciendo referencia al último anuncio del Gobierno provincial confirmando la construcción de un albergue en la localidad.

Destacó también el aumento en la actividad comercial y la mano de obra que generarán ambas construcciones, “la empresa a cargo de la obra del JIN busca permanentemente mano de obra local para determinados trabajos, la obra pública hecha por la Administración Provincial o municipal impacta económicamente en la localidad, por eso siempre las pedimos, no es solamente la cuestión edilicia, sino todo lo que genera”, puntualizó.

Añadió que “lo mismo pasará con la construcción del albergue y lo que sucede actualmente con las 10 viviendas del Plan Mi Casa que se están terminando. No solo el albañil trabaja, sino que genera la necesidad de otros servicios para que una vivienda quede terminada: el electricista o el gasista por ejemplo, es una mano de obra que es muy bienvenida porque significa trabajo”.

ProVida de verano

El Plan ProVida para este verano también estará presente con todas las actividades en Ingeniero Luiggi. “Estuvimos participando de la teleconferencia cuando el ministro de Desarrollo Social anunció el Plan ProVida para este verano, es un plan que particularmente quiero mucho porque hace años que está vigente y el no poderlo ejecutar en su plenitud a lo largo de este año por la pandemia fue muy triste. Si bien llevamos adelante distintos proyectos, no han sido como otros años ya que debimos ajustarnos a la situación sanitaria”.

Afirmó que en Ingeniero Luiggi, el programa, está en plena preparación. “Nos hemos reunido con el secretario de Desarrollo Social, con el director de Deportes, ya tenemos la propuesta hecha, la vamos a presentar en el COE y la vamos a llevar adelante con todos los protocolos sanitarios”, enfatizó al respecto.

No dudó en señalar que el próximo verano “habrá Plan ProVida en Ingeniero Luiggi y vamos a trabajar con los lineamientos que nos da Epidemiología. Esperemos que lo puedan disfrutar nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Por nuestra parte ya lo tenemos organizado, el Parque Centenario estará disponible para poder trabajar con burbujas de diez personas, vamos a duplicar la cantidad de profesores para que estén prestos ante cualquier eventualidad, para ayudar a cumplir el protocolo de distanciamiento, etc. Pondremos toda la inversión que sea necesaria para brindar el cuidado de quienes participen”.

Acompañamiento

Consideró como “permanente” el acompañamiento del Gobierno provincial en muchos proyectos e inquietudes locales. “Desde nuestro gobernador Sergio Ziliotto, no solamente en forma personal e individual cuando me he reunido con él planteado situaciones de nuestra localidad, sino también mediante las distintas video conferencias por plataforma, tecnología que nos ha permitido acercarnos en momentos donde era imposible trasladarnos a Santa Rosa o a lugares donde visitaba el Gobernador” indicó.

Del mismo modo reconoció la actitud de los funcionarios y funcionarias que “nos acompañan a diario, en las cuestiones cotidianas que nos van surgiendo porque las dudas son muchas y la gente necesita tener las respuestas tales como generar certificados para poder circular o para ver de qué manera pueden venir sus hijos, sus hijas o familiares a nuestra localidad o trasladarse ellos. Permanentemente vamos evacuando todas esas inquietudes, sea la hora que sea y desde el Gobierno están siempre presentes asistiéndonos y asesorándonos en todo lo que necesitamos”.