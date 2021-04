Viviana Algañaraz habló con Impacto Castex y contó la situación en la que viven ella y su familia. “Soy nativa de Rucanelo, vivo desde hace 9 años en la casa de la estación ferroviaria que me la prestaron, ya hace unos años atrás tuve que pedir un llamado a la solidaridad porque sacaba fuentones de agua de adentro de la casa”, manifestó la vecina.

“Pedí para que me hagan una estufa porque estoy calefaccionando con una salmandra”, explicó la mujer y contó que cuando fue Julieta Mapelli, encargada del área de Desarrollo Social, “estábamos prendiendo la salamandra y tuvo que salir afuera porque es alérgica y yo le dije que mis hijos también son alérgicos, es más ellos no están asistiendo a clases presenciales porque son chicos de alto riesgo”.

La joven dijo que está anotada en una casa y que conoce “varias viviendas que fueron entregadas y están deshabitadas y yo estoy viviendo entre el agua”, y agregó que el intendente de Rucanelo, Pablo Lázaro, visitó su casa y vio las condiciones en las que viven, “una familia a la que le dieron una vivienda actualmente vive en el campo, otra se mudó a Realicó”, añadió.

“El baño lo hice arreglar, me dieron bolilla porque intervinieron los medios de comunicación”, dijo y agregó que “yo no lo hago porque quiero que ellos me den todo, sino porque yo apenas tengo una pensión, mi marido sólo tiene changas, recién ahora a mi hija le dieron un trabajo, a mi hijo lo tenían trabajando acá y por miseria, somos una familia numerosa”.

Un nuevo caso en el que se pone en evidencia la falta de asistencia del Estado, un gobierno que está en el lugar que están gracias al voto de la gente pero que, como muchos, hacen oídos sordos a las necesidades de la población.