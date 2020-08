La concejala del departamento jujeño de Lesdema Patricia Gutiérrez advierte que en la ciudad de Libertador San Martín no hay respiradores y los vecinos mueren en su casa sin atención médica. Los cuerpos quedan en las viviendas hasta que los trabajadores municipales logran enterrarlo y en algunos casos los propios familiares deben cavar las tumbas. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acumula dos denuncias por propagación del virus, incentivar la automedicación y abandono de persona.

«Recién acaban de sacar a una persona muerta en una casa, fue hace menos de una hora. Tenía los síntomas de coronavirus, pero el sistema no responde porque está colapsado. Por más que la gente quiera acceder a la medicina, no hay lugar», afirma Patricia Gutiérrez a El Destape. La concejala exige que el gobierno de Jujuy realice inversiones y permita el acceso a respiradores, única alternativa para evitar las muertes.

En el reporte del martes, el Ministerio de Salud informó que en Jujuy hubo 318 contagios en 24 horas y suman 3.884 desde que comenzó la pandemia. En el departamento de Ledesma hay 988 casos positivos de coronavirus, de ellos más de 300 son trabajadores del ingenio Ledesma. El gobierno nacional comunicó que el jueves enviará 24 profesionales para intentar atenuar las consecuencias de la propagación del virus en la provincia.

-¿Cuáles es la situación que se vivió en Ledesma en las últimas horas?

-Recién acaban de sacar a una persona muerta en una casa, fue hace menos de una hora. Tenía los síntomas de coronavirus, pero el sistema no responde porque está colapsado. Por más que la gente quiera acceder a la medicina, no hay lugar. No podés tener seis respiradores para 36 mil habitantes. Y en la capital jujeña tenés 120 respiradores, de los cuales sólo se usan 60 porque el gobernador no tiene terapista. La gente llama al Comité Operativo de la Emergencia (CEO) pero no atiende, entonces buscan un médico particular que lo manda a su casa y le recetan medicamentos. La gente muere en su casa y esto ya es normal en el departamento. Hay un promedio de entre seis y diez personas muertas por día en un departamento como Ledesma que tiene 86.000 habitantes.

-¿Cuál fue el disparador de los contagios en Jujuy que era tomada como una provincia modelo?

-El contagio se dio por el negocio de la coca y por Gerardo Morales. El gobernador prohibió por decreto que en la provincia no se podía coquear más, el coqueo es una tradición ancestral. Eso secó el mercado de la coca que tiene alta demanda, entonces el precio se disparó de 4 mil pesos que valía el kilo a 22 mil pesos. Ahí comenzó un gran negocio y comenzaron a traficar desde la policía de la provincia. Fue en ese momento que empezaron los contagios y que se esparcieron por toda la provincia. Es por eso que tenemos tantos contagiados en toda la provincia.