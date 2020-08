El ex Intendente de Santa Rosa y Ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa dialogó en una extensa entrevista con Impacto Castex. Habló de su extensa carrera política y su intachable conducta siendo funcionario público. Apuntó contra el Gobernador Sergio Ziliotto y el ex Carlos Verna. Sus vínculos con los medios de comunicación y las formas de manipulación y extorsión llevadas a cabo por José Pérez, Subsecretario de Medios.

Juan Carlos Tierno se despegó de las versiones que lo vinculaban al espionaje ilegal y la llegada de Alan Ruiz a la provincia. Y aseguró: “Alan Ruíz hizo trabajo para Verna, él lo dijo. ¿Qué datos le pasaba Alan Ruíz a Verna desde Buenos Aires? Verna está cada día más cerca del cumplimiento de la justicia divina” Por otra parte, agregó: “¿Qué hice yo cuando desde los medios armaron lo del espionaje ilegal? Lo que ellos no pueden hacer. Estar limpio te da la posibilidad de hablar aunque te persigan con arbitrariedad”.

Por otra parte, se refirió a los vínculos entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el ex Gobernador Verna. “Él siempre estuvo metido en este tema de los espías”. Además reveló una relación de larga data con Silvia Majdalani, ex Subdirectora de la AFI. “Verna estaba muy de amigo el Majdalani y tenía muchos contactos con ella. Eso es lo que voy a pedir que se investigue en las causas”. Luego hizo énfasis en la mala relación que en 2017 tenían Cristina Fernández de Kirchner y el por entonces gobernador de La Pampa. “¿Que data recibió Verna que luego quiso aliarse nuevamente con CFK?”, preguntó Tierno, dando a entender que Majdalani le brindó información fundamental. “Majdalani era la que le indicaba los movimientos a Alan Ruiz, para saber los movimientos de Cristina”, agregó.

Un tema que preocupa al ex Ministro de Seguridad es la actualidad de los medios de comunicación de la provincia. Y como José Pérez, Subsecretario de medios, extorsiona y persigue a la prensa genuina con dinero o quitando la pauta publicitaria. “Esa es una forma de destrucción del sistema comunitario y democrático de vida. Eso lo dije estando en el Ministerio y lo sigo diciendo”, expresó. Además aseguró que el diario La Arena es la cabecera de Ziolotto.

«Hace poco salió a decir el portavoz de Ziliotto (en referencia a La Arena) que tiene miedo de que presionen al fiscal. Pero son ellos los que lo presionan habitualmente, los manipulan. Pero ahora tienen miedo”, manifestó y añadió que la sociedad se va a dar cuanta si desde el gobierno se hace algo positivo con independencia de la propaganda.

«Este es un mecanismo impuesto desde el ámbito provincial. Yo siendo Ministro lo dije en todo momento. Desde el mismo ámbito del poder ejecutivo, en ese tiempo a cargo de Verna, mi trabajo en el Ministerio de Seguridad era permanentemente boicoteado en forma pública, principalmente con preparados respecto a mi (mentiras, falsedades) publicados por la ciénaga pampeana que es La Arena, directamente generado desde la Casa de Gobierno a través de José Pérez”.

«Yo me las banco. Pero no me las banco de cojudo. Me las banco para ir al frente en situaciones que ninguno de estos va a estar y eso lo sabe el pueblo. ¿O no me veían en Castex a mi trabajando? Cuando vino Gonzálaz de Ministro apareció droga. Que casualidad… ¿Por qué no hiciste nada antes? Para aparentar como se trabaja ahora. Gonzalez sabía antes donde estaba la droga.¿Y por qué apareció la droga en Castex? ¿Quién les dijo que había droga y porque no lo dijiste como funcionario público anteriormente?”.

Para finalizar, Tierno criticó al gobierno pampeano por su trabajo ante la pandemia generada por el COVID-19. “Ahora Ziliotto dice que hubo irresponsabilidad social. Él no tuvo responsabilidad. Porque esto no es politiquear, y ahora les tocó laburar. Ahí se pone a prueba la eficiencia y la eficacia. Las consecuencias las paga el pueblo y la gente se funde”. También aseguró que propuso crear un Consejo económico y social para que se analice caso por caso la situación en La Pampa.

A su vez, criticó al actual Gobernador de utilizar la cuarentena y la pandemia como base para su candidatura política. “Es una vergüenza que hagan campaña con el coronavirus. Dan una conferencia en la Casa de Gobierno y atrás usan el lema “Ziliotto Gobernador”. Pero no se dan cuenta que la Casa no es de él, sino de todos los pampeanos. Han privatizado la Casa de Gobierno”, concluyó.