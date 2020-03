El ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, dialogó con el periodístico Impacto Castex que se emite en la 99.9 Tierno habló sobre su experiencia como ministro y opinó sobre el desempeño de la Policía pampeana.

En la entrevista, Tierno mantuvo la postura crítica que lo caracteriza, disparó contra las drogas y contra el mal manejo del Jefe de la Policía, Roberto Ayala. «Creo que el ministro Di Nápoli se habrá dado cuenta que Ayala no corresponde en su puesto, si al ministro le importa más el servicio y el respeto a la sociedad sí, a Ayala deberían sacarlo» afirmó el ex candidato a gobernador por Comunidad Organizada.

Juan Carlos Tierno fue preguntado sobre su vínculo con el Jefe de la Policía mientras ocupaba el cargo de ministro y respondió que no pudo mantener una relación con Ayala porque «uno tiene un trato directo con el personal policial y eso a él le molestaba, pero no es pasar por arriba la jerarquía sino estar en contacto con el efectivo policial de la calle».

Entre otras fuertes declaraciones, el ex ministró aseveró que «hace años que Ayala viene cobrando dinero ,que son gastos reservados, que no son para él, es dinero público y debería ser utilizado para estos policías que hoy van a dedo a los puestos camineros, o se debería usar para una emergencia de salud».

En tono de denuncia Tierno se preguntó y alertó a la audiencia «¿Donde están los millones que se lleva Ayala para los gastos reservados?»

En dialogo con el periodístico Impacto Castex, el ex ministro entre otras cosas reconoció que al trabajador policial hay que defenderlo, «ya que son los únicos trabajadores estatales que no tienen derecho a un sindicato». Entre otras palabras, Tierno expresó «si vos no le das el apoyo correspondiente a los efectivos policiales, no pueden trabajar correctamente porque los sancionan o los echan».

En una arremetida contra el Jefe de la Policía pampeana, manifestó «la policía que quiere hacer bien su trabajo se tiene que cuidar más del Jefe Policía que de los propios delincuentes».

Tierno recordó también que fue el ex gobernador Carlos Verna quien puso en funciones a Roberto Ayala como Jefe de la Policía de La Pampa. En la nota, el ex ministro afirmó que Ayala «tenía espías que le dificultaban el trabajo» y entre la polémica, Tierno admitió que «si un efectivo policial no le gusta la cara al Jefe», esa persona es sancionada. El ex ministro siguió la charla y agregó «la policía no puede manejarse con traslados que son aprietes en encubierto».

Juan Carlos Tierno no perdió la oportunidad de hablar sobre el caso del comisario Bazán en Castex y sostuvo, «el policía ante esta situación, (en referencia de Bazán) se siente indefenso y con su poder y ataca a quien él cree que tiene menos poder que sos vos como periodista y mujer» citando el caso de la directora de este medio.

La amenaza de Bazán a la directora de este medio nunca tendría que haber existido por «sus poderes como funcionario público le impiden hacerlo, si fuese ministro Bazán ya no estaría en Castex porque si amenaza a una trabajadora de prensa que le espera a un ciudadano». Tierno prosiguió hablando del caso y agregó que la actitud de Bazán de censurar a este medio es «hacer lo que hacen muchos con él y otros policías,empezando por el Jefe Ayala, que es apretar y mandar a callar» sentenció Tierno.

El ex intendente santarroseño también fue consultado sobre la gestión del ministro que lo reemplazó, Julio «Tato» González, y afirmó que ya había hablado con González durante su gestión como intendente de Castex. «Él hablaba de política cuando decía a quien se podía sacar de un cargo y a quien no» afirmó Tierno.

Tierno también se manifestó seguro al decir que el proceder de González como ministro de Seguridad no cambió y se siguió manejando de la misma forma en que lo hizo durante su intendencia, pero que en sus funciones como ministro González contaba con la complicidad del Jefe Ayala.