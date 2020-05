El intendente de Parera, Juan Carlos Olivero, dialogó esta mañana con Impacto Castex en la 99.9 sobre la actual situación social y económica que atraviesa su municipio, la provincia y el país. Por otro lado, Olivero, ex diputado nacional por el radicalismo, analizó en profundidad el presente de su partido y de la clase política en su totalidad: “Si uno ve los medios de comunicación, nosotros somos los responsables y los culpables de todo”.

A sus 66 años, la carrera política de Olivero lo encuentra nuevamente al frente de Parera, la localidad que supo dirigir entre 1987 y 1991, y entre 2003 y 2011. “He trabajado con (Oscar) Aguad, (Carlos) Verna, (Oscar) Jorge y ahora (Sergio) Ziliotto. Siempre fui muy respetado y escuchado”, remarcó.

Además, Olivero fue diputado provincial en dos oportunidades, y llegó a ser diputado nacional entre 1999 y 2003. “Trabajo con más pasión en el cargo ejecutivo, donde ejecutas las acciones del gobierno. Me seduce eso, estar en la trinchera, donde tenés contacto directo con el vecino”, aseguró.

En tanto al ofrecimiento del cargo de embajador argentino en España, ofrecido por el presidente Alberto Fernández a Ricardo Alfonsín –que aún no pudo asumir debido a la pandemia-, Olivero no escatimó en palabras y ofreció su punto de vista sobre el presente del radicalismo a nivel nacional. “Son decisiones personales, si me preguntan a mí qué hubiera hecho, a lo mejor yo hubiera dicho que no, pero nada más, no quiere decir que esté en desacuerdo”, sostuvo, y aclaró que tiene una gran relación personal con el hijo del ex presidente.

“En el Radicalismo nos debemos un debate ideológico. A veces los frentes electorales no han llevado a compartir espacios políticos con ideologías distintas, pero creo que debemos hacer un debate más profundo”, completó Olivero. Y agregó: “A veces la inmediatez de los problemas y los escenarios políticos hacen que ese debate ideológico y reposicionamiento del radicalismo se demore”.

El intendente de la localidad pampeana manifestó su preocupación por el desprestigio de la clase política en la actualidad. “Alfonsín sufrió mucho, recién ahora lo reconocemos como el padre de la democracia, y sabemos de sus valores y cuánto luchó. Pero a veces, todo eso no es tenido en cuenta”, subrayó con énfasis.

Respecto a la actualidad de la Argentina, el dirigente radical dejó en claro su apoyo al gobierno nacional y remarcó que no hay espacios para divisiones partidistas: “Dependemos todos de las decisiones acertadas del presidente de la nación. No hay margen para el egoísmo, ni para nada. Estamos todos arriba del mismo barco, y lo dice alguien muy radical”.

Además, Olivero deslizó sutilmente un llamado al silencio a quienes no ofrecen respuestas y soluciones concretas en tiempos de emergencia: “No opino cómo hay que negociar la deuda, no lo hago porque no sé, como la mayoría no sabemos. Creemos que el presidente, el ministro de economía, sus asesores, le van a marcar el camino más correcto. Si esto se encara con buena leche, ahí tenemos que estar todos”, afirmó.

Por último, el intendente de Parera habló sobre cómo atraviesa su gente la pandemia. “La cuarentena ha puesto mal a la gente. Porque tiene que estar mucho en la casa, porque no tiene trabajo, y porque no puede visualizar cuándo se va a acabar”. Sin embargo, el funcionario aseguró que sus vecinos están contenidos y, pese a haber mucho trabajo informal y una marcada desocupación, en su pueblo “no hay hambre”.