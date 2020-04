El presidente del STJ José Sappa denunció un abuso en el precio del alcohol en gel y bancó el trabajo de fiscales y policías en el control del aislamiento obligatorio, aunque admitió que hay «otra cara» vinculada con los «avasallamientos de derechos».

El presidente del Superior Tribunal de Justicia José Sappa advirtió que están analizando aplicar penas más severas a quienes incumplan el aislamiento social obligatorio. El funcionario reveló que hay conversaciones con la Cámara de Diputados para que se implementen multas de alto valor o aislamientos que no sean del tipo de las prisiones domiciliarias, sobre todo en el caso de quienes reinciden.

Sappa habló sobre la situación que genera la cuarentena en el Poder Judicial. Respaldó el trabajo de operadores y operadoras judiciales, y especialmente la tarea que vienen haciendo los fiscales. También avaló la actuación policial en general, aunque reconoció que en el actual contexto hay «otra cara», la de los «avasallamientos de derechos» que hay que «investigar».

El funcionario, además, denunció un abuso en el precio del alcohol en gel, que el Poder Judicial quiere adquirir para sus sedes para el momento en que regrese la actividad.

Diferencias con otras provincias

Sappa aclaró que en el actual contexto «hemos exigido que todos los jueces y empleados estén a disposición trabajando desde su casa. Se ha avanzado en la digitalización tanto en lo penal como en lo no penal».

«En la práctica solo se van a atender en principio los casos que son urgentes, desde ya que eso inluye los temas de violencia y de alimentos. Hemos pedido a los jueces que se dicten sentencia», apuntó.

Sappa comentó con satisfacción que «la particularidad con el resto de las provincias es que han decretado ferias, nosotros como teníamos los sistemas muy avanzados pudimos implementar este trabajo desde las casas, estamos todos a disposición y trabajando, algunas personas lo hacemos directamente en las dependencias».

«No hemos tenido resistencias de trabajadores, nos estamos comunicando, hemos tomado medidas sanitarias para cuando vuelva la atención. Estamos tratando de desarrollar un sistema de turnos para no agolparse en mesa de entradas. No solo el gremio sino empleados y empleadas están a disposición, atentos, desarrollando el sistema, la verdad es que es un placer trabajar de esta manera», añadió Sappa en declaraciones a Radio Kermés.

Escasez y abuso

Sappa explicó que «el alcohol en gel es muy escaso en el mercado y están pidiendo precios que no corresponden. Acá en la provincia. Necesitamos el producto para todas las jurisdicciones y no se consigue y lo que ofrecen es un precio que no es lógico».

Consultado sobre la cantidad de notificaciones a quienes incumplen el aislamiento, dijo: «Una manera de ver los datos -más de 4.000 personas denunciadas por la violación-, es que por un lado sorprende esa cantidad, pero por otro es mayoría la cantidad de personas que con sacrificio, hasta con dolor, cumplen, pese a que se pierde capacidad laboral».

Advirtió: «Es preocupante la gente que está incumpliendo. En algunas personas tampoco causa efecto el aislamiento mediante prisión domiciliaria, así que pensamos en aislamientos en otros lugares o multas muy importantes si manejan autos, se analizan medidas para ver si se pueden aprobar en la Legislatura».

«Los fiscales y la Policía están cumpliendo un trabajo que muchas veces no es valorado, a veces sufren insultos o agresiones», hizo notar el presidente del STJ.

Ante una pregunta concreta respecto de la actuación policial que en algunos casos derrapa hacia la violencia institucional, aseveró: «Uno tiene que analizar e investigar las denuncias que se hagan por avasallamiento a algunos derechos, se están apartando a los policías que incumplen, son medidas que puede tomar el Ministerio de oficio si han cometido delitos«.

«Es otra cara de la moneda que hay que observar con mucha atención. Un tema es el control del aislamiento y otro que se aproveche para cometer delitos», reconoció Sappa.

Reflexionó, finalmente: «No es normal que se formalicen 4.000 personas en 20 días. Pero el sistema lo puede absorber, el tema serán después las sentencias, en principio son medidas preventivas que después tendrán que seguir su proceso».

