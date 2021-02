Luego de anunciar que deja el programa de chimentos Intrusos después de 20 años en la conducción del ciclo, Jorge Rial anunció que iniciará la conducción de un periodístico político que también se emitirá por América en el Prime Time de la televisión argentina. “Efectivamente, no vuelvo a Intrusos, aunque muchos no lo puedan creer. Cierro un ciclo», dijo Rial en su despedida del popular programa de espectáculos.

«No es un adiós porque nunca me despido definitivamente de nada, no creo en despedidas profundas, y menos con este programa”, expresó con seriedad el periodista. “Es mi vida este programa, tiene la edad de mis hijas, 21, que van a cumplir ellas este año. Yo lo parí”, dijo Rial en el estudio del ciclo de farándula. El periodista adelantó que conducirá «TV Nostra», un programa de corte político en el horario central. “Es un desafío personal muy fuerte, salir de acá donde conozco cada resorte y estoy cómodo, que nos va bien y hay buenos números, pero me parece que hay que jugársela y reinventarse”, dijo Rial.

“Voy a ocupar el horario de las 21 en América con un programa de actualidad. Muchos informes. Todos los temas. Y en política, nos vamos a reír DE ellos, no CON ellos. Nadie los invitó a la platea, se subirán al escenario. #TvNostra”, adelantó Rial en su cuenta de Twitter.

“Lamentablemente se farandulizó tanto la televisión que se fagocitan a los programas de espectáculos, hoy son pocos los que resisten porque el espectáculo se convirtió en una sección. Antes era solo Intrusos y marcaba agenda”, sostuvo Rial. “Me quedo en América, de ahí sí que no me muevo. Es un nuevo proyecto que hace dos años estuvo a punto de parirse y que ahora se dio. Se abrió una puertita que nadie pensaba y me colé. Una necesidad del canal y una necesidad mía. Lo venía masticando esto de un cambio y un desafío nuevo personal”, indicó el conductor.