Jorge Rial reapareció en vivo en Intrusos tras varias semanas de ausencia y se refirió a su continuidad en el programa y en el canal, con el fin de terminar con las especulaciones. Además, habló de su futuro y sobre la posibilidad de tener otro magazine en el prime time de la emisora.

“¿Me van a saludar, pelot…?”, interrumpió el histórico conductor del ciclo a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes estuvieron al frente de la mesa, mientras que él permaneció al costado como si fuese un invitado o panelista.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información», lanzó el conductor, en clara alusión a Ángel de Brito, quien intentó instalar el rumor de que Rial se iría del canal. Y agregó: «Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”.

El periodista aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer. “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó. Además, confesó que el programa del 31 de diciembre lo grabó sabiendo que sería el último con él al frente.