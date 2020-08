Tras el repudiable geste de Diego Leuco en Telenoche, cuando informaban la cantidad de contagios que se esperan para la próxima semana, el operador mediático Jorge Lanata arremetió contra Verónica Lozano por criticar a su colega.

«Verónica Lozano también retwitteó y se enganchó con la historia. La otra vez Lozano, que últimamente está abiertamente K, había también retwitteado algo sobre mi y esas cosas», recordó el conductor por Radio Mitre.

Y lanzó una amenaza: «Va a pasar algo, que le va a pasar y no se como no se da cuenta, y es que el Corcho Rodríguez, que es su esposo, va a ser imputado por corrupción en la causa de Oderbretch y va a ir a juicio oral».

«Yo no se si Lozano está en condiciones de sembrar algo porque quizás lo que va a recoger es peor. Me parece que hay actitudes muy irracionales de parte de mucha gente con algo que evidentemente no pasó», sintetizó el periodista, en un intento desesperado por defender a Diego Leuco.