Una veinte instituciones piden ayuda al Estado para pagar los salarios. No les conforma el crédito que ofrece el Banco de La Pampa.

Un grupo de unos veinte jardines de gestión privada le reclamaron al Estado provincial que acuda también en auxilio del sector: reclaman en concreto una ayuda económica que les permita afrontar el pago de salarios.

La crisis del coronavirus y la cuarentena dejó fuera de funcionamiento a estas instituciones. Tamara Heredia, una vocera del sector, resumió el momento que viven: «estamos en estado desesperante», sintetizó.

Así explicó el envío de una carta al gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, en la que formalizan el reclamo de respaldo económico. «No sabemos cómo afrontar el pago de salarios», insistió Heredia y dijo que cuando plantearon el tema en el área de Educación ofrecieron el acceso a una línea de créditos del Banco de La Pampa, «pero eso no es solución al problema, porque nos vamos a encontrar con matrícula disminuida al fin de la cuarentena», dijo en Radio Kermés.

Los jardines privados brindan un servicio educativo a niños y niñas de entre 45 días y 5 años de edad.

«Si no tenemos acompañamiento del Estado, alguna ayuda económica para solventar los salarios del personal -que es lo más urgente- no vamos a poder seguir cumpliendo en un futuro no muy lejano«, añadió Heredia.

Redondeó, finalmente: «Esto lo hacemos de corazón, es nuestra función social que los niños y niñas reciban una educación integral».

Fuente: El Diario