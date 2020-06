El consultor político y ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, destacó la forma en la que el Gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández sobrellevó la pandemia de coronavirus en Argentina y advirtió que en los dos países donde no se cumplió con la cuarentena como Brasil y Estados Unidos, su economía no se recuperó y se perdieron cientos de miles de vidas.

En una entrevista por FM Futurock, el analista político advirtió que “no hay espacio para hacer política en estos momentos” y disparó: “Déjense de tonterías, no estamos para eso ahora. Hace bien Macri en no salir a hablar ahora».

En ese punto, Duran Barba cómo afectó la pandemia del COVID-19 a los países de América, a lo cual, apuntó que “hay dos países que decidieron no hacer cuarentena y priorizar la economía: Estados Unidos y Brasil, y tienen miles de muertos y no han recuperado su economía» y comparó que “Estados Unidos tiene 183 muertos por cada muerto de Argentina y Brasil tiene 53 por cada fallecido de Argentina».

A su vez, el consultor definió su posición en cuanto a la cuarentena: «¿La gente está angustiada por la cuarentena? Sí. Pero no hay otra opción hasta que salga la vacuna».