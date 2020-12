«En la parte de lácteos se ha triplicado el personal»

La Cooperativa «La Emancipación» cumplió dos años de presencia en Jacinto Arauz el miércoles y justo recibió la visita del subsecretario de Cooperativas y Mutuales de La Pampa Fabián Bruna.

«Es un buen momento para recordar el desembarco de La Emancipación en Jacinto Arauz, justo con la llegada del subsecretario de Cooperativas y Mutuales de La Pampa que se reunió con el encargado de la sucursal, fue muy provechosa la reunión», dijo el gerente Miguel «Nito» Rodríguez.

Consultado cómo había transcurrido este segundo año de presencia en el sur de La Pampa, el gerente dijo que este año de trabajo «lo dividimos en dos, una parte agropecuaria, con un clima que acompañó, por ende fue un año mucho mejor que el año pasado, todavía nos falta unos días para terminar de recolectar la cosecha, en esa parte muy bien, en la parte de lácteos fue un año muy bueno, se ha incorporado mucha tecnología a la fábrica, el procesamiento en cantidad de litros es muy importante para nosotros, también con lo que hemos agregado nos da si queremos ampliar, en el tema de personal ha respondido muy bien, se ha adaptado muy bien al cambio, uno entiende que el cambio no es fácil, pero acá fue mucho más fácil que en otros lugares».

Luego continuó «En la parte de lácteos se ha triplicado casi la cantidad de personal, en general se ha armado un lindo grupo en toda la sucursal como para cumplir nuevos desafíos, tenemos la idea de incorporar una nueva línea de lácteos, hacer distintos quesos, es un proyecto ambicioso que tenemos, hay otros que nos gustaría llevar adelante si tenemos un poco el apoyo de la Provincia, el cual generaría unos cuantos puestos de trabajo más. Hoy tenemos varios jóvenes que se han incorporado últimamente y no deja de ser una satisfacción, porque se quedan en el pueblo».

En esa línea explicó «cuando llegamos había 12 empleados, hoy tenemos 25 más algunos temporarios que se han ocupado por la cosecha, más el trabajo indirecto de electricistas, albañiles, etc. que también generan movimiento en las comunidades».

-¿Cómo funciona la fábrica de quesos?

-Estamos entrando en una zona muy grande, necesitamos competir en precio y calidad, lo bueno es que la leche que se consigue en la zona es muy buena y nos está dando resultado. También hacemos un corretaje, estamos comprando unos 30 mil litros de leche por día y la estamos mandando a Buenos Aires, con todo estamos en un millón y medio de litros mensuales. En definitiva hemos mejorado el valor del tambero también y nos queda el desafío de poder abrir algún tambo más en la zona de Jacinto Arauz.

-¿Las cooperativas se adaptaron a los cambios, dejando las viejas estructuras?

-Punto uno, no tenemos que olvidarnos que somos cooperativa y de los principios cooperativos, a su vez tenemos que ser una cooperativa moderna, ágil, con un recurso humano muy capacitado para que podamos dar respuesta a la gente, ha cambiado también el productor

agropecuario, el consumidor. Hace 20 o 30 años las cooperativas eran estructuradas, hoy la gente tiene acceso a cosas que antes no había, indudablemente que hay que reacomodarse.

-¿Cómo viene la cosecha en la zona sur?

-Se sembró muy bien, tuve la oportunidad de visitar a un productor a 15 kilómetros al sur de Jacinto Arauz, que ha logrado trigo y cebada muy similar a la de Darregueira, creo que se puede hacer, la gente tiene que ser cautelosa, porque estamos en una zona semiárida, hay que tener cuidado, pero se puede hacer de todo un poco.

Fuente: La Arena