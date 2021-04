El fiscal Raúl Miguez Martin estuvo ayer martes trabajando en Jacinto Arauz, junto con sus colaboradores y personal jerárquico policial, en distintas causas que se vienen instruyendo en los últimos días y en especial la iniciada el fin de semana, cuando en una «juntada» surgió un posible delito contra la integridad sexual contra una joven.

«Se avanzó bastante en la investigación, se está entrevistando a mucha gente, todo tiene que ver con una fiesta en un domicilio. Se están juntando datos, principalmente se ha puesto énfasis en dar asistencia a la persona que podría haber sido víctima de una situación, con equipo técnico y un psicólogo del poder judicial y de la Policía, se está tratando de determinar qué es lo que pudo haber ocurrido», le dijo el funcionario judicial a este diario.

Miguez se presentó en la comisaría y el desfile de personas previamente citadas fue numerosa, entendiéndose que principalmente posibles testigos de las distintas causas. Hay un expediente iniciado el domingo a la madrugada, cuando una joven solicitó el auxilio policial, ante una problemática que todavía no sale totalmente a la luz, pero que en la calle se habla demasiado.

«Es una situación compleja, pero creemos que los jóvenes que han participado, que han estado en la fiesta no tienen por qué negarse a dar ninguna información, porque no les trae ninguna consecuencia a ellos, simplemente estamos tratando de dar una respuesta a una persona que recurrió a la autoridad porque vivió una situación particular y creo que la respuesta va a ser en beneficio del conjunto de la gente de Jacinto Arauz, de General San Martín y Bernasconi, que tienen sus hijos que participan eventualmente en estas fiestas», explicó Miguez.

Por los dichos del fiscal, se presume que jóvenes de esas localidades habrían participado de la fiesta, aunque eso no signifique estar involucrados en el hecho que se investiga. «Es importante que se llegue a dar una respuesta en esta situación puntual», resaltó.

Consultado sobre las versiones que dan cuenta de que una joven habría sido objeto de algún tipo de abuso, afuera de la vivienda y por uno o dos jóvenes, el fiscal explicó que «hoy todo es materia de investigación, estamos tratando de determinar si fue dentro de la vivienda o afuera, si fue o no, en su caso de qué características, porque cuando se habla de abuso es un término muy amplio que puede ir desde un tocamiento en una parte íntima hasta lo que se entiende como violación».

«Todo lo que puede pasar entre esos parámetros es abuso sexual. Entonces cuando se habla de que se está investigando un posible abuso sexual se está investigando sobre algo muy amplio», manifestó.