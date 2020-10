Ivermectina y cloruro de sodio, una herramienta sanitaria contra el Covid-19

Una buena noticia en el marco de la lucha que se libra contra el COVID-19 le brindaron al medio La Reforma los piquenses Ricardo Lariguet y Héctor ‘Tito’ Moreno, al anunciar que en próximos días estarán disponible en el ámbito sanitario local y provincial dosis de ivermectina, una droga que según se determinó recientemente brinda una buena respuesta antiviral a pacientes alcanzados por la enfermedad.

El referente de Droguería Lariguet y el agente de propaganda médica acotaron también que un estudio realizado por el Laboratorio Pablo Cassará, demostró que la ivermectina asociada con un cloruro de sodio reduce los síntomas y la carga viral. Lariguet y Moreno dialogaron con un cronista de este medio gráfico y destacaron que ensayos clínicos realizados con ivermectina significaron un verdadero hallazgo contra el Covid-19, ya que la misma tiene la capacidad de producir una eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección. El anuncio lo brindaron en diálogo con este diario para conocimiento de la sociedad en general, pero principalmente para profesionales médicos, farmacéuticos y bioquímicos, quienes pueden contactarse a través del mail rlariguet62@hotmail.com, para conocer más detalles e incluso establecer un contacto (vía mail, telefónico o zoom) con el doctor Héctor Carvallo, referente de los ensayos realizados con ivermectina y cloruro de sodio en el Laboratorio Pablo Cassará. Documento Los entrevistados compartieron un documento publicado semanas atrás por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que resalta: «Un estudio demuestra la respuesta antiviral de la ivermectina en pacientes con COVID-19». En el escrito se explica que «se trata de un ensayo clínico, financiado por la Agencia I+D+i a través de la Convocatoria de Ideas-Proyecto COVID-19, que demuestra la capacidad de la droga sobre el virus en etapas tempranas de la infección». Por un lado se explicó que «se completó el reclutamiento y ya se conocen los resultados del proyecto «Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2», a cargo de un consorcio público-privado liderado por el Dr. Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que recibió financiamiento de la Agencia I+D+i en el marco de la Convocatoria de Ideas-Proyecto COVID-19 de la «Unidad Coronavirus» por un monto de $6.000.000 de pesos». Y se resaltó que «el estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas)». El estudio clínico sobre 45 pacientes con enfermedad leve o moderada se realizó en distintos centros hospitalarios (CEMIC, Muñiz y Alta Cuenca de Cañuelas), entre los cuales a 30 de los mismos se les administró ivermectina en altas dosis, al resto no, y se les hicieron mediciones de seguridad del medicamento, cuantificación de virus en secreciones respiratorias y niveles de ivermectina en sangre. «Los pacientes que recibieron ivermectina presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados, el efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones», se informó. También se indicó que el ensayo con ivermectina tiene antecedentes en un artículo publicado en ‘Antiviral Research’ por Caly et al., investigadores australianos que muestran la inhibición del SARS-CoV-2 en células Vero in-vitro. En otras palabras, «el estudio se limita a analizar los efectos en tubos de ensayo», según Krolewiecki. La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, y de acuerdo al investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Salta, «las limitaciones del modelo in-vitro son que ignora el componente inmunológico del huésped y no toma en cuenta el balance entre concentración de droga versus la carga viral», algo que es típico en la evaluación de la actividad antiviral de medicamentos en Infecciones Respiratorias Agudas como el COVID-19 y la influenza. El diseño, desarrollo y análisis del estudio es una cooperación público-privada conformada por el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), UNCPBA- CICPBA-CONICET; la Plataforma de Servicios Biotecnológicos-COMTra-Universidad Nacional de Quilmes; el Laboratorio Elea Phoenix S.A. (co-financió el proyecto); el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales – Universidad Nacional de Salta – CONICET y el Laboratorio de Virología del Hospital Garrahan. Representante de Promucon SRL Finalmente cabe señalar que Droguería Lariguet fue designada tiempo atrás para representar a la empresa Promucon SRL en la provincia de La Pampa y el centro del país. Promucon SRL es una organización con más de veinte años en el mercado, que combina acciones inherentes a la comercialización y entrega efectiva de especialidades medicinales importadas, bajo el esquema MUCOM (Medicamento Uso Compasivo). Se trata de un equipo integrado por profesionales en derecho aduanero y de acceso al mercado famacéutico, especializados en Programas de Asistencia al Paciente y la aprobación de recetas con prescripción de medicamentos especiales de uso compasivo, que se tramitan únicamente ante Administración Nacional de Aduana y el Servicio de Comercio Exterior de la ANMAT, que depende de la Dirección de Evaluación de Medicamentos. Párrafo aparte para recordar que Moreno se acogió tiempo atrás a la jubilación, luego de trabajar durante más de 50 años como visitador médico en el centro del país, pero a mediados del corriente período un llamado telefónico del Laboratorio Pablo Cassará lo puso nuevamente en acción, primero para hacer llegar la oferta del «Neokit Covid-19» al Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, y ahora esta combinación de drogas que en próximos días podrá solicitarse a la Droguería Lariguet. «Los medicamentos desaparecieron del mercado rápidamente y se espera que el lunes (mañana) vuelvan al mercado» y lleguen a General Pico, para poder distribuise en toda la provincia de La Pampa y una amplia zona del centro del país.

