“Se investigará la presunta comisión de algún tipo de delito y si corresponde aplicar algún tipo de sanción”, dijo el juez Mauricio Pascual sobre la denuncia por acoso -desde la cárcel- contra Juan José Janssen.

El responsable de la Unidad y Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, Mauricio Pascual, dijo que investigará la denuncia por acoso sexual contra el femicida de Sofía Viale, Juan José Janssen, luego de que se conociera que -desde la cárcel- mantuvo videollamadas otras mujeres de General Pico.

“Lo que ocurrió este fin de semana el cual tomé conocimiento por parte de los medios de comunicación es que esta persona habría intentado comunicarse de manera no autorizada con una mujer de General Pico en reiteradas oportunidades», destacó Pascual en diálogo con Infopico.

Las capturas con el registro de las llamadas que hace Janssen por Skype y los nombres de los dispositivos.

“Esto se da en otro contexto, no a través de telefonía celular. Si bien está todo esto en proceso de investigación con el tema de la emergencia sanitaria y el distanciamiento social en los distintos establecimientos penitenciarios se prohibieron las visitas de los familiares para evitar la transmisión del Covid 19. A partir de abril se dictó un protocolo específico para la comunicación de los condenados con los distintos familiares», agregó.

El juez también expresó que “lo que ha ocurrido a primera vista es que esta persona ha transgredido estos protocolos o se han relajado los controles por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario para que esta persona efectuara una comunicación indebida”.

Y explicó: “una vez conocida la noticia de manera inmediata le requerí al Director del Establecimiento Penitenciario que tome intervención en el asunto, efectúe las investigaciones pertinentes se labren los expedientes disciplinarios respecto del condenado y si corresponde aplicar algún tipo de sanción. A su vez se investigará la presunta comisión de algún tipo de delito“.

Janssen en otra captura de las llamadas que hace por Skype.

Pascual indicó que “hasta el momento no se ha comunicado nadie, yo no tengo problema en dar las explicaciones que haya que dar. No tengo ningún problema en recibir a la familia Viale para explicarle cómo es la situación y cuáles son las actuaciones que llevan adelante la Justicia”.

Finalmente, resaltó que “es un caso de una connotación importantísima en La Pampa. Es una persona que está cumpliendo condena a más de 600 kilómetros. El control de todas estas cuestiones corresponden al Servicio Penitenciario Federal“.