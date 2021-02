Un empresario del medio habría adquirido parte del predio conocido como la ex Quinta de las Monjas, que era propiedad del Club General San Martín. Ya desde hace algunos años- que hay instituciones que lejos están de cumplir con la función social y deportiva para las que fueron creadas, y corren peligro de extinción.

En ese contexto se observa en nuestra ciudad que varios clubes son los que presentan serias dificultades y no cumplen con los requisitos que exigiría la Dirección de Personas Jurídicas que -hay que decirlo- realizaría controles (¿??) que pueden ser considerados mucho más que laxos. Resulta evidente que se actúa sino con displicencia con una indudable rémora ante irregularidades manifiestas que están a la vista de todos. ¿Por qué razón? No han sido oficialmente explicitadas, pero las anomalías en algunas instituciones persisten y nada parece cambiar para la burocracia estatal.

El caso Atlético Santa Rosa

Hace algunos años este diario denunció que se estaba produciendo un vaciamiento de uno de los clubes más tradicionales de la ciudad, como era Atlético Santa Rosa. Cuando todo salió a la luz se comprobó que un grupo de dirigentes infieles habían concretado una estafa que perjudicó en unos 3 millones de dólares (¡!!) a la entidad alba. Si bien hubo condenas para los involucrados, ninguno fue a la cárcel pese a haber producido la quiebra de la institución que les tocaba dirigir. Aún hoy el que aparecía como principal responsable -Jorge Sánchez (entonces secretario)- no devolvió lo que la justicia ordenó, porque si bien es heredero de parte de un campo de su familia esta parcela no aparece aún a su nombre.

¿Y San Martín?

Ahora, y desde hace tiempo, este diario viene advirtiendo de lo que viene sucediendo -o de lo que en realidad no sucede- en torno a General San Martín, otra entidad señera de nuestro medio. Se sabe que el club es titular de un importante inmueble ubicado a pocos metros del centro de la ciudad -Dante Alighieri y Alberdi-, donde se produce una mínima actividad que tampoco aparece registrada en ningún lado. Allí sólo hay algunos boxeadores entrenando, y una cancha de fútbol 5 que aparecería como un emprendimiento comercial que no se sabe qué rédito le da a San Martín.

Por otra parte el imponente predio sobre Avenida Palacios -ex Quinta de las Monjas- es un espacio abandonado, donde crecen los yuyales y se van deteriorando a cada paso las escasas instalaciones del lugar.

¿Hubo ventas de tierras?

Ahora hay indicios de que se habría producido una operación inmobiliaria que involucra precisamente ese predio, ubicado en un lugar estratégico donde los terrenos se valúan entre 40 y 60 mil dólares. Concretamente la referencia municipal 31286, referida a esas tierras, fue modificada en 2019 por subdivisión. Así surgieron -según se advertiría en los registros- la Sección II C, quinta 1 parcela 1, a nombre del Club General San Martín; en tanto se observa que la otra, la parcela 2 de la misma sección, aparece a nombre de un empresario de la ciudad, quien estaría dedicado al rubro pinturería.

Todo indica que se habría producido una venta a nombre del nuevo propietario, de la que hasta ahora no se ha dado información alguna. La pregunta que sale de cajón es ¿San Martín empezó a desprenderse de parte de sus inmuebles?; ¿está facultada una comisión directiva que tiene sus mandatos vencidos a realizar semejante operación?; ¿se realizó alguna asamblea para exponer el tema a la «masa» societaria?

La comisión directiva -cuyo mandato está extinguido aunque Personas Jurídicas nada advierte sobre la cuestión-, está encabezada desde hace alrededor de 20 años por Graciela Beatriz Loyola, a quien acompañan otros «dirigentes» que serían familiares y personas que corresponden a su círculo de amistades.

Que se normalice

Hace algunas semanas un numeroso grupo de ex socios y allegados a la entidad -hay 160 firmas- que se presentan como «La 89», fueron a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio para presentar una nota -aportando documentación- pidiendo por la normalización del Club San Martín.

En ese momento fueron atendidos por el propio titular del organismo oficial, Guillermo Rubano, quien confirmó la presentación de la carpeta de los vecinos. El funcionario -en declaraciones a APN (agencia oficial de noticias) sostuvo que vino teniendo «contactos con este grupo de autoconvocados, que vinieron en varias oportunidades a asesorarse. Por lo primero que leemos, solicitan la posibilidad de asociarse al club San Martín», dijo.

Lo cierto es que su lectura resultaría parcial y sesgada, porque ese trámite y una eventual asamblea con los que pudieran inscribirse llevaría varios meses. Demasiado se esperó como para que las cosas se sigan dilatando.

Máxime si se confirma que el club está comenzando a desprenderse de parte de sus instalaciones. Urge una intervención más decidida, y no meras expresiones de deseos. Por estos días Rubano tendrá que expedirse sobre la cuestión que preocupa a la sociedad en razón de la importante historia del club de La Villa en nuestra ciudad.

«La ’89»

Los vecinos agrupados en «La ’89» son ex socios, ex jugadores y allegados a San Martín, y adoptaron ese nombre porque fue precisamente el año en que la entidad ganó un título oficial de la Liga Cultural de Fútbol.

Si bien hasta ahora han preferido el reclamo institucional, la posibilidad que pudiera realizarse algún negocio inmobiliario con el club los hace analizar la eventualidad -con el abogado que los patrocina- de presentarse en la Justicia para que se investigue no sólo la actuación de los directivos, sino también de algunos funcionarios que con su inacción u omisión -en diversos períodos- permitieron las anomalías que se encargaron de puntualizar.

Son días de definiciones, y el dictamen de Personas Jurídicas será trascendental para saber qué es lo que viene.

Llamativo documento

Algunas fotografías son elocuentes. Se puede observar en la toma que acompaña esta nota un escrito presentado por «La 89», con filiación completa y firmas de los que acompañan; y al lado el registro de socios del Club San Martín: solamente nombres colocados en una suerte de planilla, sin número de documento, sin dirección y sin firma alguna. ¿Es serio que un documento así se presente en Personas Jurídicas?

Por otra parte, también se puede advertir a simple vista para todo aquel que pase por el lugar el estado de abandono del predio conocido como la ex Quinta de las Monjas.

Este predio fue adquirido por el Club San Martín representado por el entonces presidente Mario Acosta y el secretario Martín Meacca a la Asociación María Auxiliadora del Rosario. La operación se fijó allá por 1987 en la suma de 1.617.000 australes. Como se ve resulta, casi imposible traducir esa cifra a los valores actuales, aunque se sabe que su valor es varias veces millonario.

Comisión con mandatos cumplidos

Entre otras muchas irregularidades, el Club San Martín tiene al frente a autoridades que tienen su mandato cumplido y que -además- llevan tres períodos sin presentar los respectivos balances.

Obviamente, si hubo una operación inmobiliaria -esto es vender parte de las valiosas tierras sobre Avenida Palacios-, no aparece por ahora asentado en ningún lugar. Eso torna dificultoso conocer las condiciones en que ese traspaso se habría producido, y qué valores se manejaron en la presunta operación.

Pero en tren de puntualizar irregularidades, cabe señalar varias que la nota de «La ’89» indica expresamente:

Caducidad de los mandatos de los órganos directivos. En efecto una parte de la comisión directiva terminó su mandato el 31 de diciembre de 2018, y el resto de los integrantes terminaron su mandato el 31 de diciembre de 2019, con lo que estarían caducos los mandatos de todos los miembros.

Incumplimiento del objeto social de la institución: En efecto la institución tiene por objeto la realización de actividades sociales, culturales y deportivas. Conforme surge del estatuto modificado por asamblea extraordinaria del 16 de marzo de 1980, no se ha cumplido en los últimos años.

Incumplimiento de la presentación de documentación obligatoria ante Personas Jurídicas: se adeudan los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, y el 31 de diciembre de 2019.

Maniobras fraudulentas con respecto al padrón de socios. Desde años la institución impide sistemáticamente a cualquier persona asociarse al club, no permitiendo al vecino de participar en las asambleas. Así también a socios de muchos años les impidieron pagar la cuota social lo que resulto en la caída de la categoría de socios activos.

Falta de datos obligatorios en el padrón de socios, a saber: número de socio, datos personales (como domicilio) que impiden la identificación de los mismos.

Falta de oficina administrativa; tampoco tiene habilitación comercial de la Cancha de Futbol 5 que es un emprendimiento privado.

Estado deplorable de las instalaciones de la calle Alberdi y de la calle Palacios, las cuales incluso obligaron a las autoridades de Salud Pública de la provincia a clausurar uno de los predios.

Elementos de prueba

Expresaron de «La ’89» a modo de aporte que «esos incumplimientos, de carácter graves pueden corroborarse con los siguientes elementos de prueba: nómina de autoridades de la comisión directiva actual, con fecha de vencimiento de los mandatos; certificado de deuda de documentación de presentación obligatoria; listado de algunos vecinos con datos y firmas a los cuales se les impiden asociarse».

Los reclamantes hicieron entrega de fotocopia del padrón de socios con las irregularidades mencionadas; y también registros fotográficos del notable deterioro de las instalaciones.

